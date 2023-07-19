Нотатки, коли про них повідомили вперше, дозволяли користувачам писати все, що їм заманеться, не обмежуючись типовим лімітом у 280 символів. Як тепер стало відомо, компанія перейменувала майбутню функцію на Twitter Articles, тобто "Статті".

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Що відомо про Twitter Articles

Ілон Маск підтвердив, що Articles буде місцем для публікації "довгих, складних статей зі змішаними медіа". Імовірно, автори матимуть змогу вставляти картинки, відео та анімації прямо посеред тексту, а не лише в кінці, як у звичайному твіті. Це наблизить твітер до традиційних блогів або й навіть сайтів новинних агентств.

Цікаво, що ЗМІ тепер цілком можуть почати публікувати на своїх сторінках повні матеріали, а не лише заголовки з посиланням на текст, опублікований повністю на сайті. А ті, хто з самого початку працював лише на аудиторію Twitter, не маючи окремого сайту, ймовірно, розширять свій формат. Для звичайних же користувачів це може стати ще одним способом уникнути довжелезних тредів з багатьох окремих твітів.

Неясно, чи буде в "Статтях" якийсь ліміт символів, чи вони дозволять публікувати взагалі будь-що. Але навіть якщо ліміт і буде, то він явно буде значним, оскільки Маск заявляє, що "ви можете опублікувати книгу, якщо захочете".

Наразі незрозуміло, коли "Статті" повноцінно запустяться для всього світу, як і те, чи будуть вони доступні всім, чи лише користувачам, які купили платну підписку.