Яку роль відіграла Дубранова у хакерських атаках?

Вікторію Дубранову екстрадували до США раніше цього року. У вівторок вона офіційно заперечила усі звинувачення в суді. За версією слідства, жінка була учасницею відразу двох проросійських хакерських груп – Cyber Army of Russia Reborn (CARR) та NoName057(16), які з 2022 року здійснили сотні кібератак по всьому світу, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Обидва угруповання спеціалізувалися на атаках проти незахищених промислових комп'ютерних систем, що керують критичною інфраструктурою.

Зокрема, у січні 2024 року CARR атакувала водопровідну систему в техаському містечку Мулшу, внаслідок чого було марно витрачено десятки тисяч літрів питної води.

Ще одна атака відбулась у листопаді 2024 року, коли хакери зламали системи м'ясопереробного підприємства в Лос-Анджелесі, що спричинило витік аміаку та псування тисяч кілограмів продукції.

Прокурори стверджують, що CARR було засновано та профінансовано ГРУ – військовою розвідкою Росії. Група налічувала понад 100 учасників, серед яких були навіть підлітки, та мала більше 75 тисяч підписників у Telegram. Офіцер ГРУ, який використовував псевдонім Cyber_1ce_Killer, керував діяльністю групи, визначав цілі для атак та фінансував доступ до послуг для DDoS-атак, зазначає Bleeping Computer.

Друге угруповання, NoName057(16), також мало державну підтримку. Його частково адміністрував Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища – ІТ-організація, створена наказом президента Росії у жовтні 2018 року. Група розробила власний інструмент для DDoS-атак під назвою DDoSia та залучала волонтерів для участі в кібернападах на урядові установи, фінансові організації та критичну інфраструктуру різних країн.

Обидві групи активно використовували Telegram для публікації проросійського контенту й хвастощів про свої "досягнення". Це було частиною психологічної операції, спрямованої на залякування потенційних жертв та залучення нових прихильників. Хакери атакували не лише водопровідні системи, а й вебсайти організацій ядерного регулювання, виборчу інфраструктуру США, порти та залізниці.



Вікторія Едуардівна Дубранова / Фото Міністерства юстиції США

Бретт Лезерман, заступник директора кіберпідрозділу ФБР, зазначив, що арешт та екстрадиція проросійської хакерки є незвичним явищем для американських правоохоронців. Він підкреслив зростання кількості арештів кіберзлочинців у різних країнах. Зокрема, у листопаді тайська влада за запитом ФБР затримала росіянина за підтримку російських кіберрозвідувальних кампаній проти американських організацій.

ГРУ все частіше звертається до добровільних спільників, щоб приховати свою причетність до дестабілізуючих фізичних і кібератак в Європі та США. Важливо ніколи не вірити словам супротивника, коли він розповідає нам, хто він такий. Вони часто брешуть,

– сказав Джон Халтквіст, головний аналітик Google Threat Intelligence Group у коментарі для CNN.

Дубрановій загрожує до 27 років ув'язнення за звинуваченнями у справі CARR та до 5 років у справі NoName. Її судовий розгляд заплановано на лютий 2026 року за обвинуваченням NoName та на квітень 2026 року за справою CARR.

Держдепартамент США також оголосив винагороди за інформацію про членів обох груп: до 2 мільйонів доларів за дані про учасників CARR та до 10 мільйонів за відомості про NoName. У липні 2024 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох членів CARR, включно з лідеркою групи Юлією Панкратовою.

Американські спецслужби попередили, що проросійські хакерські групи продовжують становити реальну загрозу для критичної інфраструктури. Попри відносну простоту їхніх методів, ці атаки можуть завдати серйозної шкоди системам водопостачання, харчовій промисловості та енергетичному сектору.