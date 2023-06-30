Як пройшов політ

Комерційний рейс стартував з космодрому Spaceport America в Нью-Мексико о 10:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом) і досяг суборбітального простору приблизно через 58 хвилин. Космічний літак, названий SpaceShipTwo, злетів до апогею на висоті 85,1 кілометра над поверхнею Землі, що дозволило пасажирам відчути кілька хвилин невагомості перед тим, як повернутися.

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Довга дорога до успіху

Шлях до цього історичного моменту був довгим і складним для Virgin Galactic. Компанія була заснована британським підприємцем Річардом Бренсоном у 2004 році з початковими планами розпочати комерційні космічні польоти до 2007 року.

Натхненна успіхом SpaceShipOne, який у 2004 році отримав премію Ансарі X у розмірі 10 мільйонів доларів, Virgin Galactic створила власний суборбітальний космічний літак SpaceShipTwo на основі революційної технології свого попередника. Однак розробка космічного корабля, здатного перевозити пасажирів, виявилася більш складним і тривалим процесом, ніж передбачалося спочатку.

Virgin Galactic здійснила свій перший суборбітальний політ у грудні 2018 року на новітньому кораблі SpaceShipTwo, VSS Unity. Після наступних успішних випробувальних польотів у лютому 2019 року, травні 2021 року (з Річардом Бренсоном в ролі пасажира) та липні 2021 року компанія тимчасово призупинила діяльність для проведення необхідного технічного обслуговування та модернізації.

Після завершення п'ятого і останнього випробувального польоту в суборбітальний простір 23 травня 2023 року Virgin Galactic оголосила, що Unity і його літак-носій VMS Eve готові до комерційних операцій.

Хто летів на суборбітальному планері

У першому комерційному польоті, відомому як Galactic 01, взяли участь пасажири ВПС Італії та Італійської національної дослідницької ради (CNR), які замовили цей рейс для суборбітальних досліджень ще у 2019 році. Троє пасажирів з італійських організацій разом з інструктором-астронавтом Virgin Galactic Коліном Беннеттом проводили різні наукові експерименти під час польоту. Ці експерименти включали моніторинг біометричних даних, аналіз впливу мікрогравітації на тверді тіла та рідини, а також оцінку когнітивних станів у космосі.

Трансляція польоту Galactic 01: дивіться відео

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Що далі

Virgin Galactic має амбітний графік майбутніх польотів: сотні клієнтів вже забронювали місця на борту SpaceShipTwo за ціною 450 000 доларів за місце. Компанія має намір здійснити другий комерційний політ, Galactic 02, на початку серпня, і планує підтримувати щомісячний графік польотів з Unity після цього.

Крім того, Virgin Galactic планує побудувати флот космічних літаків і кораблів-носіїв, відомих як "клас Дельта", здатних здійснювати польоти раз на тиждень, з метою в кінцевому підсумку досягти щоденних комерційних космічних подорожей по всьому світу.