Бездротові навушники AirPods Pro від Apple звучать чудово з коробки, але, як ми вже казали, будь-яку техніку можна трошки проапгрейдити, або тонко налаштувати. Тож 24 Канал підготував цілих десять порад, які допоможуть вам зробити звучання AirPods Pro ще кращим.

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1. Оновлення прошивки

Хоч це і банальна порада, але вона може допомогти вирішити деякі поширені проблеми, які могли у вас виникнути в ході експлуатації навушників. Перший спосіб покращити звук на ваших AirPods Pro – це переконатися, що вони оновлені.

Apple час від часу випускає оновлення прошивки для AirPods, щоб налаштувати еквалайзер і покращити якість звуку. Можливо, ви ніколи не помічали цього, оскільки AirPods оновлюються автоматично у фоновому режимі.

Однак ви також можете змусити ваші AirPods перевіряти наявність оновлень і встановити їх.

Ось як оновити прошивку AirPods Pro:

Переконайтеся, що ваші AirPods Pro знаходяться в зарядному кейсі. Підключіть чохол до мережі або зарядіть його бездротовим способом. Переконайтеся, що ваш iPhone підключений до Інтернету. Тримайте AirPods Pro в безпосередній близькості від вашого iPhone або підключеними до нього. Ваш AirPods Pro оновиться автоматично. Залежно від оновлення звук може покращитися.

2. Перемикання налаштувань шумозаглушення

Дивно, але одним з найкращих способів покращити якість звуку ваших AirPods Pro може бути вимкнення активного шумозаглушення (ANC). Це не обов'язково означає, що вам слід увімкнути режим прозорості – можливо, ви захочете вимкнути будь-яку обробку звуку, щоб отримати найкращий звук.

Хоча це звучить неінтуїтивно, оскільки ви можете подумати, що шумозаглушення покращить звук, це не завжди так. Процес активного шумозаглушення (ANC) насправді може погіршити якість звуку через інтенсивну обробку, що відбувається на фоні.

Наприклад, технологія адаптивного еквалайзера Apple в AirPods Pro автоматично адаптує еквалайзер цих навушників 200 разів на секунду, щоб забезпечити найкраще шумозаглушення. Але ці щохвилинні зміни можуть створювати ефект тремтіння або тріпотіння звуків, якщо ви слухаєте їх під час руху.

В інших випадках ANC, здається, покращує еквалізацію AirPods Pro, посилюючи баси. Apple має звичку постійно змінювати цей параметр з новими оновленнями прошивки AirPods Pro, тому найкраще, що ви можете зробити, це поекспериментувати з налаштуваннями ANC і Прозорості.

Тепер, коли ви знаєте це, ось як перемикати налаштування шумозаглушення на ваших AirPods Pro:

Переконайтеся, що AirPods підключено до вашого iPhone. Відкрийте Центр керування, провівши вниз від верхнього правого кута екрана. Або, якщо на вашому iPhone є кнопка Додому, проведіть знизу вгору. Натисніть і утримуйте панель гучності, на якій має з'явитися піктограма AirPods Pro. Торкніться Шумозаглушення і виберіть одну з доступних опцій. Якщо у вас AirPods Pro 2, ви побачите опцію Адаптивний, яку також можна спробувати.

Якщо ви сумніваєтеся, який варіант звучить найкраще, найбезпечнішим варіантом буде вимкнути шумозаглушення, щоб усунути будь-яку непотрібну обробку звуку.

3. Перевірте розмір накладок навушників

Якщо ваші AirPods Pro все ще звучать сумнівно, це може бути пов'язано з тим, що накладки, які йдуть у комплекті, недостатньо щільно прилягають до ваших вух. На щастя, є швидкий спосіб визначити, який розмір (малий, середній або великий) найкраще підходить для вас.

Apple надає програмне забезпечення для тестування прилягання накладок на своїх пристроях. Воно дозволяє дізнатися, який розмір накладок найкраще захищає вуха від витоку звуку.

Як знайти тест припасування накладок:

Підключіть AirPods Pro до iPhone. Відкрийте Налаштування і виберіть Bluetooth. Натисніть кнопку Інформація поруч з AirPods Pro. Прокрутіть вниз і торкніться Ear Tip Fit Test, а потім дотримуйтесь вказівок на екрані. Якщо вкладиш не забезпечує належного прилягання, перейдіть на інший розмір і спробуйте ще раз. Можливо, вам доведеться використовувати різні розміри для кожного вуха.

Під час тестування ви почуєте музику. Як ми вже згадували, це все частина тесту, щоб визначити, який навушник видає найкращий звук. Сподіваємося, це допоможе вам зрозуміти, який розмір вкладиша підходить вам найкраще.

4. Налаштуйте еквалайзер для AirPods Pro

Вуха, вподобання та рівень втрати слуху у всіх різні. Тому те, що може звучати чудово для когось іншого, може звучати жахливо для вас. З цієї причини Apple включила функцію Налаштування навушників, яка дозволяє вам налаштувати еквалайзер (EQ) AirPods Pro.

Ці налаштування особливо корисні для людей зі значною втратою слуху, але вони також можуть бути корисними для тих, хто хоче підсилити баси, високі або середні частоти своїх AirPods Pro. Ви навіть можете пройти тест на слух, щоб ідеально підібрати еквалайзер AirPods Pro відповідно до вашого слуху.

Ось як редагувати еквалайзер AirPods на iPhone:

Перейдіть до Налаштування > Доступність. Прокрутіть униз і торкніться Аудіо та відео. Торкніться Розширення навушників і увімкніть перемикач у верхній частині екрана. Тепер ви можете вибрати один з трьох попередньо встановлених параметрів, які оптимізують звук для збалансованого тону, вокального діапазону або яскравості. Крім того, ви можете натиснути Налаштування аудіо, щоб пройти короткий тест слуху і налаштувати еквалайзер AirPods Pro EQ на основі його результатів. Після завершення тесту виберіть Аудіограма з опцій еквалайзера.

Якщо вам важко вибрати між порівнянням з тестом слуху Apple, ви можете встановити Mimi Hearing Test безкоштовно, щоб провести більш детальну перевірку слуху. Потім зв'яжіть його з додатком Здоров'я і виберіть результати аудіограми з налаштувань пристосування навушників, щоб ідеально налаштувати еквалайзер у ваших AirPods Pro.

5. Вимкненіть або змініть просторове звучання

Функція просторового звуку від Apple створює ефект звуків, що надходять звідусіль: зверху, знизу, спереду і ззаду, а також класичні лівий і правий напрямки, які ви отримуєте зі стереофонічним звуком.

Ваші AirPods використовують мікси Dolby Atmos у потокових програмах для досягнення цього ефекту, але функція Spatialize Stereo може створити такий самий 3D-ефект зі стерео джерелами, та з нею далеко не все звучить краще.

Крім того, функція динамічного відстеження поворотів голови від Apple панорамує звук, коли ви повертаєте голову, тому він завжди звучить так, ніби йде з екрану вашого пристрою. Це чудово, коли ви дивитеся фільм, але жахливо під час прослуховування музики – особливо, якщо ваш iPhone лежить у кишені, а ви повертаєте голову під час прогулянки.

Тому ви можете поекспериментувати з вимкненням обох цих функцій – просторового звуку та динамічного відстеження голови – щоб покращити звучання AirPods Pro.

Щоб вимкнути просторовий звук, увімкніть пісню та виконайте такі дії:

Відкрийте Центр керування на вашому iPhone. Натисніть і утримуйте смугу гучності, на якій має з'явитися піктограма AirPods Pro. Перемкніть кнопку Spatial Audio або Spatialize Stereo у правому нижньому куті. Щоб зберегти просторовий звук, але вимкнути динамічне відстеження голови, виберіть опцію Фіксований.

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6. Вимкніть Conversation Awareness

Якщо ви є власником AirPods Pro 2, у вас буде доступ до зручної функції під назвою Conversation Awareness. Це одна з функцій адаптивного аудіо, яка дозволяє навушникам AirPods постійно слухати голоси в оточенні і налаштовувати звук на льоту.

Наприклад, коли хтось говорить перед вами, ваші AirPods Pro зменшують гучність звуку і більше виділяють голос співрозмовника. Це дозволяє вам краще його чути і легко підтримувати розмову. Коли ви обидва закінчите говорити, ваші AirPods повернуться до налаштувань шумозаглушення за замовчуванням, які ви встановили.

Хоча це зручно, це може негативно вплинути на якість звуку AirPods Pro, особливо коли ви слухаєте музику в громадських місцях.

На щастя, його можна вимкнути, виконавши ці кроки:

Перейдіть до Налаштування > Bluetooth на вашому iPhone. Натисніть кнопку Інформація поруч з AirPods Pro. Прокрутіть вниз і вимкніть функцію Розпізнавання розмов у розділі Аудіо.

Крім того, ви можете вимкнути її після тривалого натискання повзунка гучності в Центрі керування iOS.

7. Змініть еквалайзер у застосунку

Ви можете налаштувати параметри еквалайзера музичної програми, щоб значно покращити якість звуку AirPods Pro. Точні кроки залежать від потокового музичного сервісу, який ви використовуєте; ось як це зробити з двома найпопулярнішими музичними програмами: Spotify та Apple Music.

Щоб змінити еквалайзер у Spotify:

Відкрийте Spotify. На вкладці Основне торкніться піктограми Налаштування. Виберіть Відтворення > Еквалайзер. Спробуйте пресети, щоб визначити, який з них звучить найкраще. Більшість користувачів AirPods Pro рекомендують Bass Booster. Крім того, ви можете налаштувати еквалайзер вручну, перетягуючи повзунки у верхній частині екрана.

Щоб змінити еквалайзер в Apple Music:

Перейдіть до програми Налаштування на вашому телефоні. Прокрутіть вниз до пункту Музика. Виберіть Еквалайзер зі списку. Виберіть потрібне налаштування еквалайзера. Наприклад, виберіть Посилити баси, якщо хочете посилити баси в AirPods Pro.

За допомогою цього параметра ви можете посилити низькі частоти в AirPods Pro або внести будь-які інші зміни, необхідні для покращення якості звуку – адже вуха і смаки у всіх різні.

8. Відрегулюйте налаштування якості звуку

Можливо, ви отримуєте не найкращу якість музики з вашого застосунку для потокового відтворення музики. На щастя, ці налаштування можна легко змінити, залежно від того, яким сервісом ви користуєтеся.

Наразі ми розглянемо, як це зробити у Spotify та Apple Music, оскільки це найпопулярніші програми для потокового прослуховування музики.

Ось як покращити якість звуку у Spotify, якщо у вас є підписка на Spotify Premium:

Відкрийте Spotify і торкніться піктограми Налаштування. Виберіть Якість звуку. Виберіть Висока або Дуже висока як для потокової передачі, так і для завантаження.

В Apple Music виберіть якість музики, виконавши такі дії:

Перейдіть до Налаштування > Музика. У розділі Аудіо натисніть Якість звуку. В опції Стільниковий потоковий зв'язок виберіть Висока якість.

Ви можете ввімкнути функцію Аудіо без втрат, це не вплине на якість звуку, оскільки бездротові навушники, такі як AirPods Pro, не підтримують цю функцію.

Після цієї зміни налаштувань ваша музика має звучати набагато чистіше. Однак, зауважте, що це може значно збільшити обсяг даних, які використовують Spotify або Apple Music. 160 кбіт/с (Висока якість) або 320 кбіт/с (Дуже висока якість) – це велика різниця в обсязі даних порівняно з 96 кбіт/с (Звичайна якість). Якщо вам потрібно зберегти дані, змінюйте цей параметр лише під час роботи з Wi-Fi.

9. Заряджайте AirPods

Хоча це може здатися очевидним, ми часто забуваємо, що наші навушники розряджаються після тривалого прослуховування. Коли будь-який аудіопристрій розряджається, його якість звуку має тенденцію до погіршення. Переконайтеся, що ваші AirPods Pro заряджені, якщо якість звуку здається низькою.

До речі, ось невелика порада щодо бездротової зарядки: ви можете просто постукати пальцем по корпусу AirPods Pro, щоб перевірити стан акумулятора. Якщо індикатор жовтогарячого кольору, він все ще заряджається. Якщо індикатор зелений, він повністю заряджений.

Щоб легше відстежувати рівень заряду акумулятора AirPods Pro в майбутньому, ви можете додати віджет Акумулятор на головний екран.

10. Купіть накладки з піни з ефектом пам'яті

Силіконові накладки Apple для AirPods Pro працюють чудово. Але якщо ви шукаєте кращу посадку або поліпшену передачу басів, накладки з піни з ефектом пам'яті можуть стати кращою альтернативою.

Цей спеціальний матеріал, який зазвичай використовується в матрацах, має м'яку, пухнасту структуру, яка підлаштовується під ваше вухо і запам'ятовує його форму для забезпечення максимального комфорту.

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Методи, які ми перерахували вище, дозволять вам посилити баси або налаштувати еквалайзер, щоб покращити звук ваших AirPods Pro. Важливо отримати найкращий звук з навушників, особливо якщо ви заплатили за них чималі гроші. Пам'ятайте, що роботу практично будь-якої техніки можна покращити, або налаштувати під себе, особливо, коли мова йде про таку річ, як музика.