У результатах дослідження вчені показали кілька зображень. Картинка зліва – це те, що показували учасникам дослідження, праворуч – те, що згенерував ШІ після аналізу сканів мозку, зроблених у момент перегляду.

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Результати експерименту

Технологія багато помиляється, але вже вміє наслідувати загальні риси, кольори та форми об'єктів на картинках. Автори роботи вважають, що всього через десять років цю розробку можна буде використовувати на будь-кому і де завгодно.

Вчені виявили, що штучний інтелект зміг генерувати зображення, які відповідали атрибутам вихідних фотографій (колір і текстура) і загальній темі у 84% випадків.

Можливо, це допоможе пацієнтам з обмеженими можливостями відновити те, що вони бачать і про що думають. В ідеальному випадку людям навіть не доведеться використовувати мобільні телефони для спілкування. Ми зможемо просто подумати,

– каже керівник дослідження Чжао Чен.

Приклади зчитування мозкових хвиль та перетворення їх на зображення / Фото Zijiao Chen

За словами доцентки Хелен Чжоу, зображення, які створює система, тематично відповідають оригінальному зображенню, але не є фотографічними копіями – можливо, тому, що сприйняття реальності у кожної людини різне. "Коли ви дивитеся на траву, можливо, я буду думати про гори, а ви — про квіти, а інші люди будуть думати про річку", – каже Чжоу, пояснюючи, що людська уява може спричиняти відмінності у виведенні зображень. Але відмінності також можуть бути результатом роботи ШІ, який видає різні зображення з одного і того ж набору вхідних даних.

Наразі експеримент вимагає навчання моделі на мозковій активності кожного окремого учасника протягом приблизно 20 годин, перш ніж вона зможе виводити зображення з даних фМРТ.