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Дослідники спостерігали, як дві спільноти західних шимпанзе (Pan troglodytes verus) в Африці піднімалися на пагорби, щоб вести спостереження одна за одною — подібно до розвідувальних місій, які використовують військові. Потім вони використовують цю інформацію, щоб вирішити, коли входити на спірну територію.

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Багато тварин шукають небезпеку в навколишньому середовищі, але це перший випадок, коли вчені задокументували, що нелюдський вид ретельно використовує підвищену місцевість для оцінки ризику конфлікті за територію.

Це дійсно демонструє здатність до метапізнання, тобто можливість рефлексувати над власними знаннями і діяти на основі того, чого ви не знаєте, щоб отримати більше інформації,

– каже провідний автор дослідження Сильвен Лемуан, доцент кафедри біологічної антропології Кембриджського університету.

Використання підвищеної місцевості є однією з найстаріших військових тактик у війні між людьми. Шимпанзе живуть у спільнотах, які конкурують за простір і ресурси, і їхня нормальна поведінка передбачає скоординовану агресію, включаючи випадкові вбивства. Оскільки кордони між громадами шимпанзе не фіксуються так, як це роблять люди, щоденна присутність тварин у певній місцевості має велике значення. Це схоже на життя в умовах "постійної, низькоінтенсивної і дрібномасштабної війни", пояснює Лемуан.

У новому дослідженні розглядалися дві сусідні спільноти шимпанзе, за якими стежили в Національному парку Таї в Кот-д'Івуарі. Команда разом зі студентами та місцевими асистентами, спостерігали за шимпанзе від 8 до 12 годин на день у період з 2013 по 2016 рік, збираючи дані GPS і поведінкові дані.

Виявилося, що шимпанзе частіше піднімалися на пагорби, коли подорожували до кордонів своєї території, ніж до центру. Перебуваючи на цих пагорбах, вони спокійно відпочивали, а не займалися діяльністю, яка б перешкоджала їхній здатності слухати.

Шимпанзе, які брали участь у дослідженні, частіше просувалися з височини на спірну територію, коли їхні суперники були далеко, що свідчить про те, що вони використовували пагорби, щоб уникнути конфлікту.

Однак вони також можуть використовувати їх, щоб знайти можливість для нападу. Лемуан зазначив, що коли члени двох спільнот зустрічаються, баланс сил — чисельність з кожного боку — є важливим фактором, який визначає, чи одна зі сторін посилить насильство. Шимпанзе, схоже, здатні зважувати мінуси і вигоди від взаємодії, і пагорби допомагають їм у цьому.

Не факт, що й інші шимпанзе використовують таку ж поведінку – спостереження велися лише в парку Тай. У своїй заяві Лемуан зазначив, що складні когнітивні здібності, які допомагають шимпанзе розширювати свою територію, повинні були б надати перевагу в результаті природного відбору, що може свідчити про те, що ця тактика ведення війни має глибоке еволюційне коріння. "Можливо, ми бачимо сліди дрібномасштабної прото-війни, яка, ймовірно, існувала в доісторичних популяціях мисливців-збирачів", – сказав він.