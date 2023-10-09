Озоновий шар – це одна з оболонок земної атмосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів. Він блокує надлишок шкідливого ультрафіолету Сонця і необхідний для підтримки життя на Землі. У 1985 році дослідники виявили, що в озоновому шарі над полярними регіонами планети з'являються великі прогалини через поширення хлорфторвуглецю. Це хімічна речовина, яку використовували на той час в аерозольних балончиках, пакувальних матеріалах і холодильниках. Міжнародна спільнота вже заборонила ХФВ, що дало змогу з часом відновити рівень озону. Але є й низка інших факторів, які сприяють зникненню озону.

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Майже рекорд

Розриви в озоновому шарі, як і раніше, регулярно утворюються в зимові місяці, коли холодне повітря створює полярні стратосферні хмари — надзвичайно високі хмари, що складаються з крихітних кристалів льоду.

За даними Європейського космічного агентства, цьогорічна озонова діра над Антарктидою досягла максимального розміру 16 вересня: 26 мільйонів квадратних кілометрів. Це приблизно площа всієї Північної Америки, утричі більша за Бразилію, Росію і Китай разом узяті, і приблизно удвічі більша за саму Антарктиду. Але це не найбільші зареєстровані розміри, які ми коли-небудь спостерігали.

Озонова діра 2023 року виникла рано й швидко зростала з середини серпня. Її можна пояснити виверженням вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, який створив найвищий із коли-небудь зареєстрованих шлейфів виверження. У верхні шари атмосфери було викинуто понад 50 мільйонів тонн води. Водяна пара може дестабілізувати озоновий шар після розпаду на іони (заряджені частинки), які реагують з озоном аналогічно ХФВ.

Але причин для паніки немає, кажуть дослідники ЄКА. Територія під озоновою дірою здебільшого незаселена, і за кілька місяців прогалина знову має повністю закритися. Якщо рівні ХФВ залишаться низькими по всій планеті, то озоновий шар має повністю відновитися до 2050 року.