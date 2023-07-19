Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розробило план, який передбачає низку кроків, що приведуть до комерційної експлуатації літаючих таксі в США до 2028 року. Спочатку будуть доступні обмежені рейси, починаючи з 2025 року. До 2028 року планується запустити послугу щонайменше в одному місті, з можливістю залучення кількох міст.

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Спочатку тестові польоти

У 2025 році буде сертифіковано перший літак, уповноважений перевозити пасажирів у повітряному просторі США на короткі відстані. Пілоти, які керуватимуть цими літаками, повинні будуть володіти необхідними навичками та кваліфікацією. Хоча перспектива автоматизованого управління розглядається, очікується, що в майбутньому воно буде впроваджуватися і надалі.

FAA також вивчає можливість виділення окремих коридорів спеціально для польотів електричних повітряних кабін, щоб вони не заважали традиційній цивільній авіації і не перевантажували авіадиспетчерів.

Компанії готуються до польотів

Стартапи Joby Aviation і Archer Aviation сподіваються отримати сертифікацію своїх електролітаків у США до 2025 року, позиціонуючи себе як частину "першої хвилі" учасників цих експериментів. Американські чиновники наголосили, що безпека не буде поставлена під загрозу в їхніх зусиллях запустити ці послуги до 2028 року.

Існуючі гравці традиційної авіаційної галузі також уважно стежать за цим сектором, що зароджується.

Нещодавно Boeing придбав компанію Wisk, яка розробляє автоматичні літальні апарати для кабіни.

Бразильський аерокосмічний конгломерат Embraer створив дочірню компанію Eve Air Mobility, яка зосередиться на розробці електричних літаків.

За словами представників Joby, широке розповсюдження літаючих таксі буде значною мірою залежати від їхньої цінової доступності. Ціна на ці послуги матиме вирішальне значення у визначенні сприйняття суспільством цього нового виду транспорту.

Чого бояться регулятори

Через обмежену ємність акумуляторів електричних літаків у їхньому нинішньому вигляді, їхня дальність польоту обмежена. Отже, очікується, що перші комерційні пасажирські перевезення на таких літаках будуть здебільшого з'єднувати великі аеропорти з центрами міст. Примітно, що в Нью-Йорку вже експлуатуються вертольоти на таких маршрутах, що використовують вуглеводневе паливо.

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Цікавою тенденцією є те, що багато розробників електричних вертольотів поглиблюють свої партнерські відносини з виробниками електромобілів. Наприклад, Stellantis співпрацює з Archer Aviation над будівництвом заводу в Грузії, а Joby тісно співпрацює з Toyota Motor. Така ж картина спостерігається і в Китаї, де місцевий виробник електромобілів XPeng випробовує літаючі транспортні засоби.