Сила спільноти: що ховається за терміном Open Source?

Основна ідея програмного забезпечення з відкритим кодом (Open Source) полягає в тому, що код програми є публічно доступним. Це означає, що будь-хто, хто має відповідні навички, може переглядати його, вивчати алгоритми, змінювати та поширювати власні модифікації, пише 24 Канал.

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Такий підхід робить технології прозорими, адже кожен охочий може переконатися, що в програмі немає прихованих "чорних ходів" або шпигунських функцій. Багато сучасних технологічних гігантів, серед яких Google та Amazon, побудували свої сервіси саме на базі відкритого коду.

Історія цього руху почалася ще у 1983 році, коли програміст Річард Столмен заснував ідеологічний рух за вільне програмне забезпечення. Він вважав, що код має бути відкритим для змін, аби фахівці могли його вдосконалювати та вивчати.

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Пізніше, у 1991 році, Лінус Торвальдс випустив ядро операційної системи Linux, запросивши спільноту до спільної роботи над ним. Саме Linux сьогодні є класичним прикладом Open Source: ця система працює на мільйонах серверів, лежить в основі операційної системи Android, запускається на телевізорах, автомобілях і навіть на суперкомп'ютерах.

Легальність такої моделі забезпечують спеціальні ліцензії. Наприклад, MIT License дозволяє вільно використовувати та змінювати код навіть у комерційних цілях, а GNU GPL вимагає, щоб усі внесені зміни також залишалися відкритими для спільноти. Це створює умови для колективної творчості, де розробники з усього світу працюють на платформах GitHub або GitLab, виправляючи помилки та додаючи нові функції через систему запитів на огляд коду.

Безпека через прозорість: закон Лінуса

Існує міф, що відкритість коду полегшує роботу хакерам. Насправді ситуація протилежна. У світі розробки діє так званий закон Лінуса: "За наявності достатньої кількості очей усі помилки стають незначними".

Оскільки код бачать тисячі незалежних експертів, вразливості в ньому зазвичай знаходять і виправляють значно швидше, ніж у закритих пропрієтарних системах. Дослідження компанії Coverity ще у 2011 році довели, що відкритий код за якістю не поступається платному софту. Наприклад, у ядрі Linux щільність дефектів становила лише 0,62 на тисячу рядків коду.

Важливим аспектом є й те, що розробники проєктів Open Source часто не мають прямої фінансової мотивації, але вони прагнуть створити ідеальний продукт для власних потреб або професійного визнання. Проте це не означає, що на відкритому коді не можна заробити. Великі компанії, як-от RedHat або Canonical, отримують прибуток, надаючи платну технічну підтримку та консультації корпоративним клієнтам.

Фундамент інтернету та цифровізація держави

Open Source – це не лише браузери як Firefox чи медіаплеєри як VLC. Це "невидима" інфраструктура, на якій тримається весь інтернет. Організація Internet Systems Consortium (ISC) займається підтримкою критично важливого софту, такого як BIND9 та протоколів маршрутизації BGP. Ці рішення забезпечують стабільність роботи доменних імен та передачу даних між мережами в усьому світі.

Попри величезну користь, розробники інфраструктурного відкритого коду висловлюють занепокоєння через нове регулювання, як-от європейський Cyber Resilience Act (CRA). Фахівці застерігають, що надмірні бюрократичні вимоги до некомерційних проєктів можуть змусити багатьох розробників покинути свою справу, що створить ризики для стабільності всього інтернету.

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Як з цим в Україні

Україна також активно впроваджує принципи відкритості. У березні 2024 року Міністерство цифрової трансформації оголосило про відкриття коду мобільного застосунка Дія. Тепер інші країни можуть використовувати логіку українського сервісу для створення власних державних платформ.

Це не лише питання міжнародного престижу, а й спосіб залучити світову IT-спільноту до вдосконалення системи, при цьому безпека даних залишається пріоритетом, оскільки код у тестовому середовищі працює лише з вигаданими даними користувачів.

Участь в Open Source-проєктах є потужним кар'єрним ліфтом для програмістів. Вона дозволяє отримати безкоштовне рев'ю від найкращих спеціалістів планети та сформувати публічне портфоліо на GitHub, яке цінується роботодавцями більше, ніж будь-який диплом.

Зрештою, відкритий код – це про свободу вибору та відсутність залежності від одного постачальника. Це можливість адаптувати інструмент під власні потреби та бути впевненим у тому, що технологія належить спільноті, а не корпорації.