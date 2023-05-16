Незалежно від того, чи це вимкнена опція автоповороту, баг або інші фактори, що спричиняють проблему, 24 Канал проведемо вас через різні кроки з усунення несправностей, щоб ваш екран знову плавно обертався.

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Увімкніть функцію автоповороту

Першою і найпоширенішою причиною статичного екрану є вимкнена опція автоповороту. Увімкнувши цю функцію, ваш телефон автоматично змінюватиме орієнтацію екрана, коли ви його переміщуватимете.

Щоб увімкнути її, просто потягніть вниз у верхній частині екрана телефону і торкніться "Автоповорот". Майте на увазі, що кнопка автоповороту може вимагати проведення пальцем вліво, залежно від вашої моделі та налаштувань. Після увімкнення, доступ до будь-якої програми на вашому телефоні повинен викликати зміну орієнтації екрана.

Якщо перемикач вже увімкнено, але проблема не вирішена, далі ми розповімо про інші рішення.

Зробіть головний екран телефону поворотним

Хоча увімкнення автоповороту повинно вплинути на більшість програм, домашній екран може залишитися без змін. Щоб виправити це, вам потрібно увімкнути опцію обертання головного екрана. Процес може відрізнятися залежно від конкретної моделі телефону, але ми розглянемо кроки для телефонів Samsung Galaxy і Google Pixel як приклад.

На телефонах Samsung Galaxy:

Відкрийте програму "Налаштування", Виберіть "Головний екран", Увімкніть опцію "Повернути в альбомний режим".

На телефонах Google Pixel:

Натисніть і утримуйте головний екран, доки не з'явиться меню налаштувань, Потім виберіть "Основні налаштування", Знайдіть перемикач "Дозволити обертання головного екрана" та увімкніть його.

Переконайтеся, що ви не торкаєтеся екрана телефону

Якщо ви увімкнули всі налаштування обертання, але екран все одно відмовляється обертатися, переконайтеся, що ви ненавмисно не торкаєтеся екрана під час спроби повернути його. Іноді телефон може заблокувати орієнтацію екрана при виявленні сенсорного введення. Слідкуйте за тим, щоб пальці не торкалися країв екрана, оскільки це може призвести до випадкових дотиків.

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Зніміть чохол з телефону

Якщо ви використовуєте чохол на телефоні, а функція обертання не працює, можливо, чохол несумісний або заважає роботі сенсорів екрана. Щоб перевірити це, зніміть чохол і спробуйте повернути телефон знову. Якщо екран обертається без чохла, вам потрібно буде або виправити наявний чохол, або придбати новий.

Перезавантажте телефон

Іноді просте перезавантаження може виправити незначні помилки, які могли спричинити проблему з обертанням екрана. Перезавантаження телефону дає змогу почати роботу з чистого аркуша і часто вирішує проблеми, пов'язані з системою. Щоб перезавантажити більшість телефонів Android, натисніть і утримуйте кнопку живлення, а потім виберіть "Перезавантаження" в меню живлення.

Відкалібруйте сенсорний екран телефону

У деяких випадках сенсорний екран телефону може помилково розпізнавати дотики, що перешкоджає обертанню екрана. Щоб вирішити цю проблему, ви можете відкалібрувати сенсорний екран за допомогою таких програм, як Калібрування сенсорного екрана. Ці програми допомагають виявити проблеми з чутливістю до дотиків і дають змогу відкалібрувати екран відповідним чином.

Видаліть нещодавно встановлені програми

Якщо проблема з обертанням екрана виникла після встановлення певної програми, можливо, вона заважає роботі пристрою. Щоб визначити, чи це так, видаліть нещодавно встановлену програму і поспостерігайте, чи проблема з обертанням екрана не зникне. Якщо після видалення програми екран плавно обертається, утримайтеся від повторної інсталяції і спробуйте знайти альтернативну програму з аналогічною функціональністю.

Подумайте про перехід на нову версію телефону Android

Якщо нічого не допомагає і ви вичерпали всі можливі способи вирішення проблеми, можливо, настав час подумати про перехід на новий телефон Android. Хоча це має бути крайнім заходом, новіші пристрої часто мають покращені функції і менше проблем, забезпечуючи більш плавний користувацький досвід.

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Відсутність реакції на поворот екрана на телефоні Android може розчарувати, але за допомогою описаних вище кроків з усунення несправностей ви зможете вирішити цю проблему, адже існує безліч рішень, які варто спробувати.