Ця історична подія має статися о 17:30 за східним часом (00:30 за Києвом 23 лютого). NASA та Intuitive Machines забезпечать пряму трансляцію цієї події, починаючи з 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом 22 лютого).

До теми Космічний апарат Odysseus, який летить до Місяця, надіслав перші знімки

Ви можете подивитися посадку приватного апарата Odysseus за посиланням нижче або відвідати веб-сайт Intuitive Machines для отримання додаткової інформації.

Висадка Odysseus на Місяць: дивитися онлайн

Детальніше про місію

Місія, що отримала назву IM-1, є частиною програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка має на меті сприяти розвитку комерційних досліджень Місяця.

На борту Odysseus знаходяться п'ять спонсорованих NASA корисних навантажень, серед яких лазерна ретрорефлекторна решітка, система стереокамер, навігаційний доплерівський лідар, низькочастотний радіоексперимент, а також прилад для дослідження місячної поверхні і пилу.



Траєкторія посадки Odysseus / Фото Intuitive Machines

Спроба посадки відбулася після невдачі посадкового апарату Peregrine, який був побудований іншим партнером CLPS, компанією Astrobotic. Peregrine мав стартувати на ракеті Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA) в лютому, але критичний витік пального призвів до вибуху ракети невдовзі після зльоту. В результаті інциденту було знищено спусковий апарат і 28 корисних вантажів.

У разі успіху Odysseus стане першим американським космічним апаратом, який здійснить посадку на Місяць з часів місії "Аполлон-17" у 1972 році. Він також першим досліджуватиме південний полюс Місяця, регіон наукового інтересу і потенційних ресурсів. Очікується, що Odysseus працюватиме на поверхні Місяця близько двох тижнів, проводячи експерименти та роблячи знімки.

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NASA та Intuitive Machines сподіваються, що ця місія прокладе шлях для більш приватних місячних місій у майбутньому, а також для дослідження Місяця людиною. NASA планує відправити астронавтів на південний полюс Місяця до 2028 року в рамках своєї програми Artemis.