Як будуть шукати планети з темної матерії?

Запропонований алгоритм виявить відмінності у поведінці зірки та екзопланети з темної матерії від зірки та звичайної екзопланети. Коли екзопланета проходить над диском зорі, відбувається короткочасне і періодичне зменшення світності зорі, а коли зоря змінює свою радіальну швидкість, це свідчить про коливальний рух навколо спільного центру мас зорі та екзопланети.

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Дослідники вважають, що темна матерія може існувати як у вигляді частинок, так і у вигляді згустків, які можуть мати планетарну масу. Якщо макроскопічна структура має масу та/або радіус, подібні до планети, вона поводитиметься як темна екзопланета, якщо вона обмежена зоряною системою, навіть якщо основна фізика об'єкта зовсім інша.

Сучасні методи виявлення екзопланет дозволяють визначити радіус, масу і густину екзопланет, а в деяких випадках навіть склад їхньої атмосфери. Якщо розрахунки показують щось, що виходить за межі очікуваного, наприклад, екзопланету з густиною, вищою за густину заліза, або з густиною, близькою до нуля, це може свідчити про іншу фізику і, можливо, вказувати на екзопланету, що складається з темної матерії.

Хоча вчені ще не зробили жодних відкриттів, що виходять за рамки звичайної фізики, запропоновані базові методи можуть допомогти пояснити будь-які майбутні відкриття і навіть полегшити пошук екзопланет, що складаються з темної матерії.

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До речі, нещодавно команда дослідників знайшла непрямі докази існування темної матерії навколо чорних дір. Науковці з Університету Гонконгу вперше застосували для цього модель динамічного тертя. Темну матерію, як відомо, важко виявити, оскільки вона не випромінює і не відбиває світло та не взаємодіє з електромагнітними силами. Однак команда виявила, що навколо чорних дір може бути значна кількість темної матерії.