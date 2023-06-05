Проблема привернула увагу після того, як користувачі почали ділитися своїм досвідом на Reddit. Хоча кількість повідомлень недостатньо значна, щоб зробити висновок про те, що проблема є масовою, вона все ж викликала занепокоєння серед власників Pixel Watch.

Дивіться також Революція від Canon: OLED-дисплеї на основі квантових точок можуть стати у 100 разів дешевшими

Як проявляється проблема

Більшість випадків відокремлення задньої панелі відбувалося, коли користувачі знімали пристрій із зарядної платформи, що вказує на проблему з клеєм, який утримує панель на корпусі.



Задня панель із сенсорами просто відшаровується / Фото з Raddit

Google відреагувала на проблему заявивши, що в курсі ситуації. Компанія також замінює дефектні пристрої за гарантією для більшості користувачів. Однак були випадки, коли Google вимагала 300 доларів за ремонт, що викликало певне розчарування серед постраждалих клієнтів.

У відповідь на зростаюче занепокоєння представник Google надав коментар Ars Technica, заявивши:

Ми знаємо про дуже невелику кількість користувачів Google Pixel Watch, які зіткнулися з проблемою зі склом на задній панелі годинника. Ми працюємо над тим, щоб виявити причину і виправити її якомога швидше.

iFixit дослідили Pixel Watch на ремотоздатність

Фахівці iFixit дослідили годинник Pixel Watch під час розбирання і виявили, що для кріплення задньої панелі використовується клей, який є "рідкою прокладкою". У звіті iFixit мовиться:

Заднє скло, очевидно, утримується на місці якоюсь рідкою прокладкою, яка щільно прилягає... Вона також відклеюється від скла практично без залишку.

Цікаво Нова портативна консоль Sony Project Q не працює без PlayStation 5

Це свідчить про те, що клей, можливо, не забезпечує достатньої міцності для кріплення задньої панелі, що призводить до її відшарування. Цікаво, що подібні проблеми з погано приклеєною задньою панеллю були зафіксовані і у смарт-годинників Fossil, що свідчить про більш широку проблему з клеєм, який використовується в цих пристроях.