Canon прагне знайти комерційне застосування цієї технології в найближчі роки, забезпечивши стабільне виробництво. Компанія зокрема хоче бути впевненою у тому, що на виробництво не вплине будь-яка геополітична ситуація.

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Особливості революційного матеріалу

Нещодавно розроблений матеріал використовується для виробництва квантових точок (QD), які є найдрібнішими напівпровідниковими частинками діаметром лише 1 нанометр. Під впливом світла або електричної стимуляції ці квантові точки випромінюють яскраві та насичені кольори. Різні типи QD вже використовуються в OLED-телевізорах преміум-класу.

Наприклад, Samsung володіє власною технологією, але для створення квантових точок використовує склад на основі фосфіду індію. Однак доступність фосфіду індію обмежена, і на світовий ринок його постачає переважно Китай.

У проривному матеріалі Canon використовується свинець – широко розповсюджений елемент, який часто отримують із вторинної сировини. Компанія планує розпочати масове виробництво дисплеїв із застосуванням цієї технології в середині 2020-х років.

OLED-телевізори можуть подешевшати

Окрім Samsung, квантові точки використовують інші великі гравці в індустрії дисплеїв, зокрема Sony Group, китайська TCL та Sharp. Наразі 55-дюймовий телевізор на основі технології QD-OLED коштує в Японії приблизно 3300 доларів, що більш ніж на чверть дорожче, ніж звичайний OLED, і більш ніж у чотири рази перевищує ціну LCD-дисплея аналогічного розміру. Однак з поширенням нового матеріалу Canon очікується, що ціни на преміум-моделі телевізорів значно знизяться.

Дослідники з Global Information прогнозують, що світовий ринок технології квантових точок до 2027 року зросте до 21,1 мільярда доларів, що в 4,1 рази більше, ніж у 2021 році. Крім того, Omdia прогнозує, що до 2025 року ринок QD-OLED-телевізорів збільшиться більш ніж у вісім разів порівняно з 2018 роком, досягнувши 22 мільйонів одиниць або 8% від загального ринку телевізорів.

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Прорив Canon у технології OLED на основі квантових точок не лише обіцяє економію коштів та енергоефективність, але й прокладає шлях до майбутнього, в якому дисплеї на основі квантових точок стануть доступнішими для споживачів у всьому світі. Завдяки планам комерційного виробництва та стратегії, яка виключає залежність від рідкоземельних металів, компанія Canon готова здійснити революцію в індустрії дисплеїв і залишити тривалий вплив на ринок.