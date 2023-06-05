Як повідомляє 24 Канал, очікується, що родзинкою цьогорічної події стане довгоочікувана гарнітура змішаної/віртуальної/доповненої реальності (MR/VR/AR) від Apple. Цю гарнітуру, що отримала назву Reality Pro, з нетерпінням очікують ентузіасти технологій.

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Де дивитися WWDC 2023

WWDC 2023 відбудеться з 5 по 9 червня. Стартує захід вже у понеділок о 20:00 за київським часом. Захід проходитиме переважно в онлайн-форматі, з особливим досвідом у перший день. Основна доповідь транслюватиметься на веб-сайті та YouTube-каналі Apple.

WWDC 2023: дивитися трансляцію

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AR/VR гарнітура Reality Pro



Рендер гарнітури Apple Reality Pro / Фото Ian Zelbo

Згідно з інсайдерською інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, Apple розповість про свою гарнітуру змішаної реальності на WWDC 2023.

Прогнозується, що Reality Pro буде нішевим продуктом, орієнтованим на професіоналів, оснащеним вражаючими характеристиками, такими як технологія дисплея наступного покоління, чіпсет M2 і різні датчики для відстеження рухів очей і голови.

Однак очікується, що ґаджет матиме високу ціну – понад 3000 доларів. Також повідомляється, що Apple працює над більш доступною гарнітурою для майбутнього.

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Нова операційна система xrOS

Reality Pro може працювати на новій операційній системі під назвою xrOS, що може бути однією з причин її презентації на WWDC. Такий вибір часу дозволить розробникам почати роботу над застосунками ще до офіційного запуску пристрою, хоча між анонсом і фактичним випуском може виникнути затримка. Аналітики прогнозують, що гарнітура може з'явитися на ринку до початку сезону відпусток.

Оновлення існуючих операційок

Окрім Reality Pro, на WWDC 2023 також відбудуться важливі анонси програмного забезпечення. Очікується, що Apple представить оновлення своїх операційних систем, включаючи:

iOS 17,

iPadOS 17,

macOS 14,

watchOS 10.

У той час як оновлення програмного забезпечення для iOS та iPadOS можуть бути доволі звичними, watchOS 10, за чутками, принесе помітні зміни в програмний інтерфейс Apple Watch.

Очікується, що iOS 17 принесе покращення якості життя, доопрацювання системи сповіщень, iMessage та нові віджети на екрані блокування. Однак довгоочікувана підтримка сторонніх магазинів застосунків спочатку може бути обмежена пристроями в Європейському Союзі.

Зміни в iPadOS 17 поки що майже невідомі, але на горизонті можуть з'явитися вдосконалення багатозадачності та підготовка до переходу iPad на OLED-дисплеї в наступному році.

Очікується, що WatchOS 10 стане значним оновленням зі змінами в користувацькому інтерфейсі, включаючи перегляд системи віджетів і зміни дизайну вбудованих додатків.

Apple може показати більше ґаджетів

Хоча Reality Pro – це єдиний апаратний анонс, підтверджений для WWDC, існує ймовірність додаткових сюрпризів. Були припущення про перехід Mac Pro на кремній Apple, що виправдало сподівання багатьох професіоналів. Крім того, може дебютувати новий 15-дюймовий MacBook Air. Однак, малоймовірно, що будуть представлені нові моделі iPad.

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Чого не варто очікувати на WWDC 2023

Важливо зазначити, що WWDC – це не та подія, на якій анонсують нові моделі iPhone. Зазвичай лінійка iPhone дебютує у вересні на спеціальному заході Apple.

Що стосується Apple Watch, то нові моделі були випущені наприкінці 2022 року, і очікується, що до вересня 2023 року не буде представлено жодного нового девайсу.

Аналогічно, нові навушники AirPods, про які ходять чутки, швидше за все, будуть USB-C-версією AirPods Pro 2, які можуть не з'явитися в найближчі місяці.