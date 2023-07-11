На нових фотографіях видно, що надзвуковий X-59 припаркований на злітно-посадковій смузі на заводі Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, штат Каліфорнія. Літак був переміщений з будівельного майданчика в зону випробувань 19 червня.

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Деталі про X-59

Ця подія розпочинає серію наземних випробувань, щоб переконатися, що X-59 безпечний і готовий до польоту в рамках місії NASA Quesst, яка має на меті продемонструвати, що літак може літати швидше за швидкість звуку (або 1 Маха), не генеруючи гучних звукових ударів, які зазвичай створюють надзвукові літаки.

NASA пролетить на X-59 над кількома населеними пунктами, щоб зібрати дані про реакцію людей на звук, що генерується під час надзвукового польоту. NASA передасть ці дані американським і міжнародним регуляторам, щоб, імовірно, уможливити комерційні надзвукові польоти над сушею,

– йдеться у заяві космічного агентства.

Очікується, що для людей на землі надзвуковий реактивний літак X-59 спричинить лише легкий стукіт, еквівалентний грюканню дверцят автомобіля, що стоїть поруч. Для порівняння, попередні покоління надзвукових літаків, як відомо, призводили до дрижання шибок в помешканнях, коли летіли над ними зі швидкістю, більшою за швидкість звуку.

Таким чином, X-59 може призвести до встановлення нових правил надзвукових польотів над сушею, що відкриє нові можливості для швидших комерційних вантажних і пасажирських авіаперевезень.



Надзвуковий літак Х-59 / Фото Lockheed Martin



Надзвуковий літак Х-59 / Фото Lockheed Martin

Літак довжиною 30,3 метра і шириною майже 9 метрів оснащений одним реактивним двигуном, який був побудований компанією General Electric Aviation, дочірньою компанією General Electric. Він здатен розвивати швидкість 1,4 Маха, або 1715 метрів на годину, на висоті 16 764 метри. Якщо все піде за планом, X-59 літатиме над обраними містами США, починаючи з 2024 року.