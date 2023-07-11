На нових фотографіях видно, що надзвуковий X-59 припаркований на злітно-посадковій смузі на заводі Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, штат Каліфорнія. Літак був переміщений з будівельного майданчика в зону випробувань 19 червня.
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Деталі про X-59
Ця подія розпочинає серію наземних випробувань, щоб переконатися, що X-59 безпечний і готовий до польоту в рамках місії NASA Quesst, яка має на меті продемонструвати, що літак може літати швидше за швидкість звуку (або 1 Маха), не генеруючи гучних звукових ударів, які зазвичай створюють надзвукові літаки.
NASA пролетить на X-59 над кількома населеними пунктами, щоб зібрати дані про реакцію людей на звук, що генерується під час надзвукового польоту. NASA передасть ці дані американським і міжнародним регуляторам, щоб, імовірно, уможливити комерційні надзвукові польоти над сушею,
– йдеться у заяві космічного агентства.
Очікується, що для людей на землі надзвуковий реактивний літак X-59 спричинить лише легкий стукіт, еквівалентний грюканню дверцят автомобіля, що стоїть поруч. Для порівняння, попередні покоління надзвукових літаків, як відомо, призводили до дрижання шибок в помешканнях, коли летіли над ними зі швидкістю, більшою за швидкість звуку.
Таким чином, X-59 може призвести до встановлення нових правил надзвукових польотів над сушею, що відкриє нові можливості для швидших комерційних вантажних і пасажирських авіаперевезень.
Надзвуковий літак Х-59 / Фото Lockheed Martin
Надзвуковий літак Х-59 / Фото Lockheed Martin