Дослідження показують, що перші ієрогліфи з'явилися близько 5 200 років тому. Приблизно в той самий час у Месопотамії винайшли іншу систему письма — клинопис.

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Історія ієрогліфів

Німецькі розкопки в єгипетському Абідосі виявили ієрогліфічні написи, датовані 3200 роком до нашої ери,

– каже Джеймс Аллен, почесний професор єгиптології в Університеті Брауна.

Цікаво, що ієрогліфічна система з самого початку виглядає майже повністю сформованою, тож, імовірно, її початки були написані ще раніше на матеріалах, які швидко руйнувалися. Або ж "вона була винайдена невідомим генієм", каже вчений.

Чому й для чого були винайдені саме ієрогліфи, лишається дискусією.

У той час, коли вони з'явилися, Єгипет об'єднувався в єдину державу, тому однією з версій їхньої появи є необхідність в адмініструванні . "Логічно, що держава такого розміру і складності, як Єгипет, потребувала гнучкої системи обліку, яка могла б зберігати інформацію про характер товарів, їхню кількість, походження і призначення, відповідальних за них людей і дату транзакції", – пише Марк Ван Де Мірооп, професор історії Колумбійського університету, в своїй книзі "Історія Стародавнього Єгипту".

. "Логічно, що держава такого розміру і складності, як Єгипет, потребувала гнучкої системи обліку, яка могла б зберігати інформацію про характер товарів, їхню кількість, походження і призначення, відповідальних за них людей і дату транзакції", – пише Марк Ван Де Мірооп, професор історії Колумбійського університету, в своїй книзі "Історія Стародавнього Єгипту". Інша теорія полягає в тому, що ієрогліфи були винайдені, щоб допомогти прославляти богів і царя, оскільки деякі ранні різьблення із зображенням царів містять ієрогліфи. "Прославлення царя, можливо, було однією з рушійних сил у винаході ієрогліфів", – зазначає Ван Де Мірооп.

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Що було першим

Єгиптяни створили ієрогліфи приблизно в той самий час, коли в Месопотамії винайшли клинопис. Яка система була винайдена першою, є предметом суперечок серед науковців.

Джеймс Аллен стверджує, що єгипетські ієрогліфи були винайдені першими, адже найдавніші клинописні написи датуються приблизно 2900 роком до нашої ери. Однак багато вчених з цим не погоджуються.



Приклад клинопису / Фото Marie-Lan Nguyen

Наприклад, Орлі Голдвассер, професор єгиптології Єврейського університету в Єрусалимі, пише, що клинопис, швидше за все, був розроблений першим. "Виходячи з наявних доказів, найбільш імовірно, що писемність зародилася в Месопотамії", – впевнений Гольдвассер.

Клинопис та ієрогліфи мають як спільні риси, так і суттєві відмінності, але ці дві системи, схоже, розвивалися незалежно, не впливаючи одна на одну. Клинописні знаки "представляють цілі слова або склади", тоді як ієрогліфи "представляють слова або окремі приголосні" і не позначають голосні, зазначив Аллен.

Гольдвассер пише, що хоча ці дві системи дуже відрізняються, цілком можливо, що винайдення клинопису в Месопотамії могло надихнути єгиптян на винайдення власної писемності.

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Кінець ієрогліфів

Останній відомий єгипетський ієрогліфічний напис датується 394 роком нашої ери, згідно з даними Університету Мемфіса в Теннессі. В той час у Єгипті вже давно використовували інші системи письма, наприклад, коптську.

Знання про те, як читати й писати ієрогліфи, було втрачено, і лише у 19 столітті, з розшифровкою ієрогліфів, їх знову почали читати.