Мовиться про функцію під назвою Message Yourself, яка з'явилася в бета-версії месенджера кілька тижнів тому. Тепер було оголошено про розгортання корисного доповнення для всіх користувачів сервісу на пристроях Android і iOS.

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Коли функція з'явиться на моєму смартфоні?

Очікується, що поширення нової функції завершиться протягом кількох тижнів.

Як це працюватиме?

Після встановлення відповідного оновлення у верхній частині списку контактів WhatsApp відображатиметься контакт самого користувача, за допомогою якого можна буде легко почати чат із самим собою.

Чому це корисно?

Нова функція дасть змогу легко надсилати собі різні нагадування, нотатки, списки покупок чи щось інше. Чат із самим собою можна закріпити над списком інших чатів, завдяки чому користувач завжди бачитиме відправлені собі послання.

Як все працювало раніше?

Раніше користувачі WhatsApp могли надсилати повідомлення собі, але для цього потрібно було створити групу з самим собою, що не дуже зручно. З появою функції Message Yourself відправляти повідомлення собі стане зручніше, що зробить WhatsApp більш привабливим. Це важливо, оскільки альтернативні месенджери, такі як сервіс Signal, вже давно пропонують аналогічні функції.

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