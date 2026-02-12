Як забезпечити надійний захист електроніки під час нестабільної роботи енергосистеми?

Найпростішим і найбільш доступним методом захисту залишається фізичне від'єднання пристроїв від мережі. Якщо вимкнення холодильника може бути недоцільним, то такі прилади, як телевізори, комп'ютери, бойлери та мікрохвильові печі, варто повністю витягати з розеток, пише 24 Канал.

Це особливо актуально у випадках, коли графіки відключень стають частими, а власники житла перебувають на роботі й не можуть оперативно зреагувати на зміни в мережі. Окрім захисної функції, такий підхід сприяє економіі електроенергії, оскільки багато пристроїв продовжують споживати ресурси навіть у режимі очікування.

Для тих, хто шукає більш технологічні рішення, варто звернути увагу на якісні мережеві фільтри. Сучасні моделі таких пристроїв часто обладнані не лише стандартними розетками, а й портами для USB-зарядки та загальною кнопкою вимкнення всього підключеного обладнання. Головна перевага фільтрів полягає в їхній здатності витримувати суттєві стрибки напруги, автоматично припиняючи живлення у разі критичних показників, що рятує техніку від перевантаження.

Більш комплексним рішенням є встановлення реле напруги у розподільчий щит квартири чи будинку. Цей пристрій контролює вхідний струм і миттєво знеструмлює все помешкання, якщо показники виходять за безпечні межі. Хоча такий варіант дорожчий за звичайні перехідники й потребує залучення професійного електрика для монтажу, він забезпечує централізований захист для всіх без винятку приладів у домі.



Реле напруги – надійний захист побутових приладів / Фото Епіцентр

ДБЖ – один із найважливіших пристроїв для відключень

Окрему увагу слід приділити техніці, яка чутлива до раптового припинення живлення, наприклад, персональним комп'ютерам. Різке вимкнення може призвести до втрати важливих даних або пошкодження програмного забезпечення.

Для запобігання таким ситуаціям використовують джерела безперебійного живлення (ДБЖ), які завдяки вбудованим батареям дають змогу коректно завершити роботу пристрою після зникнення напруги в мережі.

Подібні рішення існують і для мережевого обладнання: спеціальні мікро-ДБЖ можуть живити роутер та термінал протягом кількох годин, забезпечуючи доступ до інтернету за наявності відповідної технології у провайдера.

Повна автономність

Для досягнення повної автономності варто розглянути:

Придбання портативних зарядних станцій або павербанків великої місткості.

Потужні станції здатні підтримувати роботу котлів, холодильників та іншої критично важливої техніки в багатоквартирних будинках.

У приватному секторі альтернативою можуть стати генератори.

Своєчасна підготовка та інвестиції в захисні ґаджети є фінансово виправданими, оскільки вартість ремонту або купівлі нової побутової техніки значно перевищує витрати на запобіжні заходи.