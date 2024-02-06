Цей місцевий аналог Google, який починався як пошукова система, згодом розрісся до низки інших скопійованих сервісів, а далі вийшов на ринки таксі, доставки, почав випускати деяку техніку та навіть створив власний штучний інтелект. Словом, усе, щоб бути схожими на найкращі західні компанії. Але тут приходить війна. І санкції.

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Усе за безцінь

Як тепер пише Bloomberg, компанія зі штаб-квартирою в Нідерландах продала свій російський бізнес за дуже низькою ціною. Всі підрозділи, які досі працюють на території Росії, віддали новим власникам за 5,2 мільярда доларів (475 мільярдів рублів), половину яких заплатять готівкою, а іншу половину – акціями. Така ціна хоч і може здаватися великою, насправді для такої компанії є надзвичайно малою. Яндекс нараховує десятки великих і дрібних сервісів, які володіють величезною кількістю даних користувачів. Багато таких сервісів за останні роки встигли запустити в Європі під іншими брендами – ймовірно, щоб уникнути асоціацій з російською компанією, заплутавши користувачів.

Така низька ціна є невипадковою. Річ у тім, що за новим законодавством, яке не так давно прийняли на Росії, подібні угоди повинні закриватися з 50% знижкою у випадку компаній, які зареєстровані в країнах, які вважаються "недружніми". Тобто якщо якась західна компанія виходить з ринку Росії, вона може продати своє майно росіянам лише за половину ціни.

Сам Яндекс випустив пресреліз, у якому повідомив, що новим власником стане "консорціум приватних інвесторів і менеджерів компанії", зареєстрований на Росії. Bloomberg повідомляє, що серед них – найбільша російська енергетична компанія "Лукойл" і російський бізнесмен, колишній керівник "Газпрому" Олександр Рязанов. Поточні керівники компанії, які лишаються в російських підрозділах, отримають найбільшу долю, тоді як "Лукойл" – 10%. До числа нових інвесторів також увійдуть Олександр Чачава, власник компанії My.Games, а також Павло Прасс, який володіє спеціалізованим депозитарієм на Росії.

Нідерландський Yandex NV збереже портфель міжнародних бізнесів та інші неросійські активи для їхнього подальшого розвитку, включно з хмарною платформою штучного інтелекту і розробкою технологій безпілотного водіння.

Такий крок, на думку європейського офісу, повинен показати розрив зв'язків із Росією, вихід з її ринку. Чи так це дійсно? Звісно ж, ні. Навряд чи можна очікувати, що команда нідерландського офісу не складається хоча б частково з росіян. Як мінімум, засновник компанії Аркадій Волож зіткнувся з санкціями Європейського Союзу влітку 2022 року через те, що компанія підтримувала російську пропаганду. Незабаром компанія продала свій сервіс агрегації новин, який цілком і повністю складався з публікацій російських пропагандистських ЗМІ, а Волож відкрито засудив війну, після чого відразу звернувся до ЄС із проханням зняти санкції.

Після війни Яндекс також зіткнувся з такими наслідками, як виключення з біржі Nasdaq.

В тій же заяві сказано, що бізнес, який продається, складали 95% всього доходу групи "Яндекс" за перші дев'ять місяців 2023 року, а також приблизно 95% консолідованих активів і співробітників групи. Імовірно, на отримані гроші будуть розширювати новий російський бізнес у Європі.