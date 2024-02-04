Людству потрібні шалені швидкості передачі даних

З розвитком технологій зростає потреба у швидшій передачі даних, особливо з появою доповненої реальності, "розумних" будинків та роботів-хірургів. Покоління мобільного зв'язку 6G готове використовувати субтерагерцовий діапазон частот і технологію багаторівневої модуляції сигналу, щоб уможливити високошвидкісну передачу даних.

Однак проблема полягає у зменшенні перешкод і фазового шуму, які можуть впливати на продуктивність багаторівневої модуляції сигналу на надвисоких швидкостях.

Читайте на сайті Безпрецедентні об'єми даних: лазерна система зв'язку Starlink досягла нового рекорду

Саме цю проблему і взялася вирішити команда з Університету Осаки використала потужність VRMB-лазера, використовуючи звукові хвилі для посилення світла і створення точного сигналу. Цей інноваційний підхід значно зменшив фазовий шум, подолавши обмеження, які перешкоджали зв'язку на частоті 300 ГГц.

Вчені створили систему зв'язку на частоті 300 ГГц з генератором сигналу в приймачі і передавачі, що включає цифрову обробку сигналів (DSP, або ЦОС) для демодуляції сигналу і підвищення швидкості передачі даних.

Видатним результатом цієї роботи стала рекордна швидкість передачі даних 240 Гбіт/с в одному каналі, що стало важливою віхою в розвитку систем на основі ЦОС у всьому світі. З подальшим вдосконаленням методів ущільнення каналів і розробкою більш чутливих приймачів дослідники планують підвищити швидкість передачі даних ще більше, прагнучи досягти в майбутньому вражаючого показника в 1 Тбіт/с.

А тим часом Вчені створили крихітне живе серце на чипі – воно б'ється, як людське

Майбутнє мобільного зв'язку

Шосте покоління мобільного зв'язку обіцяє 50-кратне збільшення швидкості передачі даних у порівнянні зі своїм попередником, 5G, а також значне 10-кратне зменшення затримки сигналу. Нещодавнє досягнення японських вчених закладає потужний фундамент для майбутнього високошвидкісного бездротового зв'язку, що матиме наслідки для різних технологічних сфер.