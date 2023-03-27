Що відомо про важливі тести

Випробування проводилося на найвищому рівні складності, відомому як четвертий рівень, який дозволяє дронам працювати в житлових і міських районах. Цей рівень тестування дозволяє дронам уникати будинків і доріг, що значно скорочує час доставки. Пошта Японії проводить простіші тести в незаселених районах з 2020 року, але перехід на четвертий рівень, як очікується, прокладе шлях до більш широкого використання доставки дронами.

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Однак, перш ніж доставка дронами буде впроваджена в широких масштабах, вона повинна бути схвалена муніципальною владою та місцевими жителями. Зростаючий обсяг онлайн-продажів і менші розміри посилок роблять таку доставку привабливим варіантом для компаній, але взаєморозуміння має вирішальне значення для гарантування безпечної та ефективної роботи технології.

Інші компанії в Японії також почали тестувати доставку дронами, зокрема Seven-Eleven Japan, ANA Holdings, FamilyMart, Lawson і Sagawa Express.



Доставка дронами потребує розробки систем регулювання / Фото Nikkei Asian Review

Японія готує важливу систему керування дронами

Уряд також працює над розробкою системи управління безпілотниками, відомою як UTM, щоб уникнути інцидентів у повітрі і на землі. Очікується, що розробка UTM матиме вирішальне значення для популяризації доставки дронами в Японії.

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Станом на кінець вересня 2022 року в Японії було зареєстровано близько 310 000 дронів, і влада планує зробити цю інформацію доступною для підтримки операцій в районах з високою щільністю дронів. Експерти наголошують на важливості своєчасного обміну планами польотів та детальною інформацією для уникнення інцидентів і гарантування безпечної та ефективної роботи.