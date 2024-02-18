Поросята, народжені в січні 2024 року, генетично модифіковані так, щоб уникнути відторгнення людською імунною системою, що є основною проблемою для ксенотрансплантації. Компанія стверджує, що це перший випадок, коли такі свині були клоновані за межами США, і що це значний крок для галузі.

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Реалізація ксенотрансплантації була довгоочікуваною в Японії протягом декількох років, але вона залишалася на стадії фундаментальних досліджень, оскільки свині, які могли б витримати клінічне застосування, все ще перебували на стадії розробки,

– мовиться в заяві компанії.

Компанія також опублікувала доклінічне дослідження в журналі Nature, яке показало, що їм вдалося вибити гени в нирках свиней, які беруть участь у шляхах, що запускають імунну відповідь людського організму. Дослідження припускає, що відредаговані генами свинячі нирки можуть добре функціонувати у людських реципієнтів, не викликаючи серйозних ускладнень.

Компанія сподівається на співпрацю з іншими дослідниками та установами в Японії для проведення клінічних випробувань та отримання дозволу на ксенотрансплантацію.

Японія, як і багато інших країн, стикається з гострою нестачею людських органів для трансплантації, тисячі пацієнтів щороку чекають на донорський орган.

Ксенотрансплантація розглядається як потенційне вирішення цієї проблеми, оскільки вона може забезпечити необмежену пропозицію органів від тварин, таких як свині, які мають подібні розміри органів і фізіологію до людини.

Не все так просто

Водночас існує ще багато етичних, соціальних і наукових проблем, які необхідно подолати, перш ніж ксенотрансплантація стане реальністю.

Однією з проблем є ризик передачі хвороб від тварин до людини, таких як свинячі ендогенні ретровіруси (PERV), які вбудовані в геном свиней. eGenesis, американський партнер PorMedTec, стверджує, що він розробив технологію видалення всіх PERV з клітин свиней, що робить їх більш безпечними для використання людиною.

Іншим викликом є суспільне визнання ксенотрансплантації, яке може викликати занепокоєння щодо добробуту тварин, людської гідності та релігійних переконань. Компанія заявляє, що вона прагне забезпечити найвищі стандарти догляду за тваринами та етики, і що вона буде співпрацювати з громадськістю та зацікавленими сторонами для підвищення обізнаності та розуміння ксенотрансплантації.

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Ксенотрансплантація також досліджується в інших країнах, таких як Китай, де дослідники пересадили свинячі серця, печінки і рогівки мавпам, і США, де дослідники з'єднали печінку свині з печінкою людини і пересадили свиняче серце пацієнту людини.

Сфера ксенотрансплантації стрімко розвивається, але вона все ще стикається з багатьма перешкодами і невизначеностями. Чи стане вона життєздатним і прийнятним варіантом трансплантації органів, ще належить з'ясувати.