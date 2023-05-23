Компанії-розробниці ШІ (OpenAI, Amazon, Google, IBM та інші) більше не зможуть надавати доступ до ШІ через API. Якщо ці ж моделі стануть доступні в Європі без спеціальної ліцензії, розробники ПЗ з відкритим кодом або дистриб'ютори програм, наприклад, GitHub, можуть отримати величезні штрафи.

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Деталі нових правил, які ще не прийняті

Згідно з новим законом, розробники повинні будуть реєструвати свій проєкт ШІ та базову модель, а також чітко заявляти функціональність, яку вони планують реалізувати. Якщо реальна функціональність перевищить заявлену, ліцензію можуть відкликати. Це явно викличе проблеми у багатьох проєктів з відкритим вихідним кодом. Для реєстрації також потрібне розкриття використаних для навчання ШІ джерел даних, обчислювальних ресурсів, часу на навчання, контрольних показників продуктивності та виконання Red Teaming – підготовки до відбиття кібератак.

Розробники, які використовують системи ШІ, повинні будуть пройти сувору перевірку перед запуском своїх продуктів для користувачів. Малі підприємства ЄС будуть звільнені від цієї вимоги.

Компаніям доведеться проводити дороге тестування ризиків. Список ризиків неоднозначний і містить можливі проблеми для екології, демократії та дотримання прав. Згідно із запланованими кроками, держави ЄС оцінюватимуть ризики, виходячи з розміру організації-заявника, але тести ще не розроблені.

Закон про штучний інтелект також вимагає контролю продуктивності системи після випуску. У разі несподіваних можливостей моделей знадобиться повторна процедура сертифікації.

Нові правила значно обмежать використання API для створення сервісів на базі штучного інтелекту. Якщо під час використання API виявлять нові можливості, їх доведеться сертифікувати, а для ліцензування третій стороні обов'язково надати конфіденційну інформацію. Те саме доведеться робити й після кожного оновлення та додавання нових функцій.

Відповідальність

Широка юрисдикція закону ЄС охоплює постачальників ШІ, які перебувають за межами ЄС або створюють продукти для використання в ЄС. Отже, якщо американський розробник ПЗ з відкритим вихідним кодом розмістить модель або код з використанням API на GitHub і цей код стане доступним у ЄС, і розробник, і GitHub нестимуть відповідальність за випуск неліцензованої моделі.

Обмеження нового закону можуть зробити використання API доступним тільки корпоративним клієнтам, оскільки його створення стане занадто складним і дорогим.

Компанії, які порушать "Закон про ШІ", платитимуть штрафи в розмірі від 2% до 4% свого глобального валового доходу, а фізичні особи – до 20 мільйонів євро. Малим і середнім підприємствам ЄС ці штрафи не загрожують. Якщо ШІ використовують для дослідження і розроблення екологічно чистих енергетичних систем або виробництва чистої енергії, то дотримання нового закону не потрібне.

Експерти зазначають, що "Закон про ШІ" може принести багато проблем. Розробники ПЗ, особливо рішень з відкритим вихідним кодом, найімовірніше, негативно сприймуть заборони та вимоги дорогої сертифікації. GitHub та інші подібні платформи можуть вирішити, що з ЄС занадто складно мати справу, і закрити доступ. Це призведе до непередбачуваних наслідків. Європейські чиновники розуміють ризики, але при цьому вважають за необхідне взяти розробку ШІ під надійний контроль.