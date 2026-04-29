Що сталося з Monobank?

Як повідомляють у мережі, застосунок наразі не запускається на iOS узагалі, на Android відкривається з затримкою, а в деяких випадках також повністю не працює, видаючи помилку. Також окремі користувачі повідомляють про циклічний вхід – додаток кілька разів підряд просить пройти сканування відбитка або обличчя, здійснює вхід, а потім знову все повторюється, пише 24 Канал.

З огляду на це, не працюють перекази, перевірка рахунку, поповнення мобільного та всі інші функції.

У телеграм-каналі Олега Гороховського, співзасновника банку, вже з'явився коментар з цього приводу. Хоча він не повідомив причини збою, проте каже, що розробники вже усувають проблему:

В нас технічний збій. Вибачте. Лагодимо,

– написав Гороховський.

Матеріал доповнюється…