Група вчених виявила зірку HIP 104045, яка розташована всього за 175 світлових років від нашої галактики та є близнюком нашого сонця. Окрім того, відомо, що на орбіті HIP 104045 розташовані дві планети, що є копіями Юпітера і Нептуна.

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Що дає це відкриття

На думку дослідників, така космічна знахідка дозволить краще вивчити те, що відбувається у нашому загадковому та безмежному космосі. Разом з тим слід сказати, що маленькі планети, які нагадують по величині нашу Землю, трапляються частіше, ніж планети-гіганти.

Аналоги Юпітера формуються переважно навколо зірок з металевістю, близькою до сонячної. Вражає, що маломасивні планети, які потенційно існують, можуть бути звичайним явищем навколо зірок, в орбіті яких розташований холодний Юпітер,

– написали також ScienceAlert з посиланням на міжнародну групу астрономів на чолі з Університету Паулу у Бразилії.

Окрім того, там зазначено, що HIP 104045 надзвичайно схожа на Сонце за такими параметрами:

вік HIP 104045 – 4,5 мільярда років, а Сонця – 4,57 мільярда років;

маса HIP 104045 всього в 1,03 раза більша за масу Сонця;

радіус HIP 104045 в 1,05 раза більший за радіус Сонця;

світність HIP 104045 в 1,11 раза більша за світність Сонця.

Газова хмара поблизу нашої галактики

До цієї теми згадаємо, що не так давно вченим вдалось виявити "пуголовкову" газову хмару поблизу центру Молочного Шляху. Дякувати за цю знахідку ми маємо команді астрономів на чолі з Міюкі Канеко з Університету Кейо.

Власне, "пуголовкова" ця хмара тому, що своєю формою вона нагадує пуголовка. Як повідомляють вчені, цей космічний об'єкт перебуває під впливом неактивної чорної діри проміжної маси.