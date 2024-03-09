Можливе й неможливе

Науково-фантастичний роман Френка Герберта "Дюна", який ліг в основу фільмів, був високо оцінений за детально продуманий світ. Автор створив складні суспільства, релігії та економічні системи з багатою історією. Найвідомішим зі світів Герберта є пустельна планета Арракіс, прозвана Дюною, з її суворим кліматом і гігантськими піщаними черв'яками. Саме тут відбувається дія більшості романів та фільмів, знятих за мотивами книг.

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Вчені кажуть, що Герберт не лише створив багатий на історію та цікавинки Всесвіт, а й описав цілком правдоподібну планету.

  • Кліматолог з Брістольського університету Великої Британії Александер Фарнсворт створив комп'ютерну симуляцію клімату на Арракісі. Разом зі своєю командою вчених він дійшов висновку, що люди могли б жити на пустельній планеті, але Френку Герберту, ймовірно, слід було би перенести свої міста ближче до екватора, ніж до полюсів.
  • Що стосується гігантських піщаних черв'яків, які можуть проковтнути гірничодобувне обладнання цілком, то вони переходять межі того, чого може досягти біологія, каже палеонтолог хребетних Патрік Льюїс з Державного університету Сема Х'юстона в Хантсвіллі, штат Техас.

Клімат: придатно для життя, але негостинно

Для моделювання клімату Арракіса, яке можна переглянути на сайті Climate Archive, Фарнсворт і його колеги почали з добре відомих фізичних законів, які визначають погоду і клімат на Землі. Використання нашої планети як відправної точки має сенс, каже Фарнсворт, частково тому, що Герберт черпав натхнення з "певної напівнауки, яка розглядає дюнні системи на самій Землі".

Потім команда додала крихти інформації про планету з романів Герберта та з "Енциклопедії Дюни". Згідно з цими даними, атмосфера вигаданої планети схожа на земну з кількома помітними відмінностями. В атмосфері Арракіса менше вуглекислого газу, ніж на Землі — близько 350 частин на мільйон порівняно з 417 частинами на мільйон на Землі. Але Дюна має набагато більше озону в нижніх шарах атмосфери: 0,5 відсотка газів в атмосфері проти 0,000001 відсотка на Землі. Весь цей додатковий озон має вирішальне значення для розуміння планети. Озон є потужним парниковим газом, який приблизно в 65 разів сильніше впливає на потепління атмосфери, ніж вуглекислий газ. "Атмосфера Арракіса, безумовно, була б набагато теплішою, навіть якби містила менше CO2, ніж сьогодні на Землі", – каже Фарнсворт.

На додаток до потепління планети, така кількість озону в нижніх шарах атмосфери може бути поганою новиною. "Для людей це було б неймовірно токсично, я думаю, майже смертельно, якби ви жили в таких умовах", – каже Фарнсворт. Реальним людям на Арракісі, ймовірно, довелося б покладатися на технології для очищення повітря від озону.

Звичайно, озон у верхніх шарах атмосфери може допомогти захистити Арракіс від шкідливого випромінювання його зорі, відомої як Канопус. Канопус – це справжня зірка, також знана як Альфа Каріна. Її видно в Південній півкулі і вона є другою за яскравістю зорею на небі. На жаль для фанатів "Дюни", у неї немає планет. Якби Арракіс існував, він був би розташований приблизно так само далеко від Канопуса, як Плутон від Сонця, каже Фарнсворт. Але Канопус — велика біла зоря, температура якої, за підрахунками, становить близько 7 200 градусів за Цельсієм. "Це значно гарячіше, ніж Сонце", яке приблизно на 2 000 градусів холодніше", – зазначив учений. Тож більш віддалене розташування не означає, що там було би холодніше, ніж на нашій планеті.

Такі пейзажі, згідно опису, можна зустріти по всьому Арракісу
Такі пейзажі, згідно опису, можна зустріти по всьому Арракісу / Фото Unsplash

Кліматичне моделювання показало, що Арракіс, ймовірно, не буде таким, яким його описав Герберт, і його можна вважати навіть певним антиподом Землі.

Наприклад, в одному з речень автор описав полярні крижані шапки, що відступають під час літньої спеки. Але Фарнсворт і його колеги кажуть, що на полюсах було б занадто спекотно (близько 70 градусів улітку), щоб льодовики взагалі могли існувати. Крім того, було б занадто мало опадів для поповнення льоду взимку. Високі хмари та інші процеси нагрівали б атмосферу на полюсах і тримали б її теплішою, ніж у нижчих широтах. Тобто лід танув би швидше, ніж накопичувався, і в результаті льодовики просто б не формувалися.

Натомість, як це не дивно, південніше було би прохолодніше, хоча на Землі все навпаки. Температура в тропічних широтах Арракіса була би приблизно 45 у найтепліші місяці і близько 15 градусів у холодніші. На Землі висока вологість у тропіках робить їх набагато теплішими, ніж на полюсах. Але на Арракісі "більша частина атмосферної вологи була по суті видалена з тропіків", що робить навіть палюче літо більш терпимим. На полюсах збираються хмари й волога, які нагрівають атмосферу.

Однак і тропіки на Арракісі несуть свої власні виклики. За підрахунками дослідників, ураганні вітри регулярно засипали б мешканців пісками, створюючи дюни заввишки до 250 метрів.

Це не означає, що люди не могли б жити на Арракісі, просто їм знадобилися б технології і велика підтримка ззовні, щоб доставляти їжу і воду, каже Фарнсворт. Але, як ми знаємо, людство у "Дюні" відмовилося від технологій та штучного інтелекту після величезної та тривалої війни з роботами.

Наскільки реальними є гігантські черв'яки

Якщо люди, можливо, могли б вижити з деякою допомогою, то для найвідоміших мешканців планети — гігантських піщаних черв'яків — планета, ймовірно, була би непридатною для життя. При довжині до 400 метрів вони були б майже в 10 разів довшими за найбільших динозаврів. Це було б незвично для тварин з довгим тілом, таких як черв'як або змія. "Будова тіла черв'яка дуже поширена. Він еволюціонував багато разів за останні 600 мільйонів років. Але жоден з них ніколи не був дуже великим", – каже Патрік Льюїс з Державного університету Сема Х'юстона в Хантсвіллі.

Для безхребетних черв'яків проблемою є кисень. Черв'яки часто поглинають кисень через шкіру, щоб він міг проникнути в тіло. Чим більша тварина, тим важче їй доставити кисень до внутрішніх органів.

Величезні черв'яки, що живуть на Арракісі
Величезні черв'яки, що живуть на Арракісі / Зображення Warner Bros. Pictures

Льюїс вважає, що гігантські піщані черв'яки Дюни мають бути хребетними тваринами, як черв'яки Zygaspis з Африки на південь від Сахари. Види, які він вивчає, значно менші: близько 20-30 сантиметрів завдовжки і до 7 міліметрів завтовшки. Але це не завадило йому уявити, яким може бути хребетний черв'як розміром з тих, що живуть на Арракісі.

Черв'яки з кістками та м'язами могли б бути більшими і сильнішими за безхребетних, каже Льюїс, але вони були б обмежені гравітацією. Кити можуть бути великими, тому що вони живуть у воді, де плавучість може виконувати більшу частину важкої роботи. "Але якщо ви збираєтеся бути на поверхні, то ви повинні бути здатні боротися з гравітацією", – додає вчений. Щоб досягти більш ніж 150 метрів у довжину, "ви, по суті, повинні бути великою кістковою кулею, щоб не розбитися під власною вагою".

Можливо, якби черв'яки Арракіса мали скелети з надлегкого матеріалу, невідомого на Землі, вони могли б вирости до таких величезних розмірів. Але це створює проблему для пересування. "Чим більше ви стаєте, тим відносно слабшими стають м'язи, і тому вам знадобилися б жахливо сильні м'язи" і "неймовірно товсті кістки", щоб прикріпити їх. А м'язи генерують багато тепла.

Черв'яки Zygaspis можуть витримувати температуру 45 градусів у пустелі Калахарі, тому що вони маленькі і мають велику площу поверхні, порівняно з їх крихітним розміром, щоб відводити тепло. Але гігантський піщаний черв'як не зміг би так легко відводити тепло. Поєднайте цю проблему з погодними умовами, і це означає неприємності для велетенських черв'яків. "Якщо ви гігантський черв'як, спекотний клімат — не ваш друг", - каже Льюїс.