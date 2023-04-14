Dolly 2.0, як і попередниця Dolly, що вийшла кілька тижнів тому, використовує менший набір даних, ніж є у більшості великих мовних моделей. Dolly мала 6 мільярдів параметрів, а в Dolly 2.0 їх удвічі більше – 12 мільярдів. Для порівняння, у GPT-3 – 175 мільярдів параметрів. Повідомляють, що Dolly 2.0 було побудовано на високоякісному наборі даних.

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Що пропонує нова мовна модель

Відмінною особливістю нових моделей генеративного ШІ є можливість використовувати власний набір даних навчання для створення зв'язних речень і відповідей на запитання користувачів. І Dolly 2.0 може робити це, навіть попри набагато менший обсяг вихідних даних, ніж у моделей OpenAI. Це дає змогу використовувати модель на власних серверах без необхідності ділитися даними зі сторонніми організаціями.

Ми вважаємо, що такі моделі, як Dolly, допоможуть демократизувати LLM, перетворивши їх із того, що можуть собі дозволити далеко не всі компанії, на товар, яким може володіти кожна компанія і який можна налаштовувати для поліпшення своїх продуктів,

– заявили в Databricks.

Керівник Databricks у коментарі виданню SiliconANGLE підкреслив, що підприємства "можуть монетизувати Dolly 2.0". Компанія пропонує Dolly 2.0 під ліцензією Creative Commons, з повністю відкритими початковим кодом і набором даних для навчання databricks-dolly-15k, який містить 15 тисяч високоякісних пар запитів і відповідей, створених людиною. Усе це можна вільно використовувати, змінювати й доповнювати, а також задіяти в комерційних проєктах, нічого нікому не сплачуючи.

Як стверджує Databricks, наразі Dolly 2.0 є єдиною моделлю, яка не має ліцензійних обмежень. Інші моделі, включно з Alpaca, Koala, GPT4All і Vicuna, не можна використовувати в комерційних цілях через використання навчальних даних, наданих їм із певними умовами.

Цікаво, що початковий варіант Dolly було навчено на даних Stanford Alpaca з використанням API OpenAI, тож її не можна було використовувати з комерційною метою.

Дослідники та розробники можуть отримати доступ до Dolly 2.0 на Hugging Face і GitHub.