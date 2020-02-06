10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти

Український ринок стартапів поки на ранній стадії розвитку в порівнянні з країнами Центральної та Східної Європи. Це дає потенціал та поле для дій українським новаторам.

Зокрема, починаючи з 2010, тільки в програмах підтримки та розвитку стартапів від Microsoft Україна брали участь понад 1 200 стартап-компаній із бізнес-планом та унікальною ідеєю. Нижче ми розповімо про 10 найуспішніших українських стартапів, які розвивалися разом з програмою від Microsoft.

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StealthMail

Українська компанія для захисту бізнесу онлайн. Винайшла технологію зашифрованої комунікації військового рівня Secure Dynamic Network Protocol.

Яку проблему вирішує?

Конфіденційність та безпека всієї комунікації й даних важливі не тільки для бізнесу з банківської або медичної сфери. Під час банального замовлення піци або оплаті рахунку в інтернет-магазині клієнт залишає персональні дані у вигляді адреси проживання та банківської інформації. Це стає потенційним ризиком втрати даних клієнтів підприємств, їх продажу й шахрайства.

StealthMail – компанія для захисту бізнесу онлайн

Рішення включає End-to-end шифрування (наскрізне). Після відправлення лист проходить безліч захищених хмарних каналів та серію заплутаних процедур. Розшифрувати лист без ключів неможливо.

Сервіс інтегрований в Microsoft Outlook, а компанія-клієнт вже самостійно приймає рішення, де зберігати дані листів: на внутрішньому або хмарному сервері, або ж скористатися сховищем.

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За 12 років на ринку команда, яка створила StealthMail, розробила рішення для клієнтів із США, Європи та країн Близького Сходу.

Admixer

Українська компанія, яка розробляє технології для міжнародного ринку онлайн-реклами.

Які проблеми вирішує?

Серед технічних рішень, які пропонує Admixer — SaaS платформи для управління онлайн-рекламою та даними для всіх гравців ринку.

У Admixer також є власні платформи (DSP для рекламодавців і SSP для паблішерів), де користувачі можуть отримати доступ до якісного трафіку та реклами. Нині компанія - одна з провідних компаній AdTech ринку в регіонах CEE & EMEA з офісами по всьому світу.

Cardiomo

Український medtech-стартап, який створив революційне рішення на основі штучного інтелекту з моніторингу стану здоров'я.

Які проблеми вирішує?

Українці розробили унікальний кардіомонітор та аналітичну платформу, що дає змогу дистанційно контролювати основні життєво важливі показники людини й прогнозувати критичні зміни в серцевій діяльності у режимі реального часу. Це може допомогти попередити небезпечні для життя події завдяки завчасним повідомленням про необхідність медичної допомоги.

Cardiomo створив рішення з моніторингу стану здоров'я

Девайс попереджає користувача та лікаря завчасно. Нейронні мережі аналізують отримані дані в реальному часі. Обробка й зберігання даних проводиться у хмарному сервісі Azure.

YouScan

Це стартап, що розробив систему моніторингу та аналітики текстових і візуальних згадок брендів у соцмережах в усьому світі. Всі згадки збирають в режимі реального часу, а за допомогою готових інтеграцій із месенджерами, HelpDesk і CRM користувачі можуть працювати зі згадками у звичних системах. Функція розпізнавання логотипів, об'єктів і сцен допомагає виявити, як клієнти взаємодіють з брендом, навіть якщо контент не містить текстових згадок. Клієнти YouScan — понад 500 великих брендів, таких як Nestle, Coca-Cola, McDonalds і L'Oreal.

У 2019 році в результаті участі в змаганні глобальних SML вендорів Martech-Challenge, платформа YouScan отримала звання найкращого рішення для візуальної аналітики у світі, а Gartner назвав YouScan "Cool Vendor" у звіті, присвяченому ШІ в маркетингу.

Skok Agro

Український виробник AgTech рішень точного землеробства для всіх видів сільськогосподарських підприємств: від холдингу до фермера.

Яку проблему вирішує?

Проєкт займається серійним виробництвом твердомірів ґрунту, автоматичних пробовідбірників ґрунту і програмним забезпеченням для автоматизації лабораторій.

Рішення допомагає фермерам економити

Продукція компанії допомагає фермерам економити паливо, насіння, добрива та засоби захисту рослин. Дані з приладів відображаються в кабінеті аграрія у реальному часі. Економія ресурсів від впровадження продуктів компанії досягає від 7 до 22%.

Kodisoft

Інноваційний український стартап для діджиталізації у сфері розваг. Розробляє та виробляє «розумні» столи для ресторанів, розважальних центрів та аеропортів. Основна ідея — повернути спілкування людей зі смартфонів до реального світу за великий стіл. Така інновація додає в традиційний офлайновий бізнес ecommerce-інструменти замовлення, контролю та аналітики разом з цифровим товаром.

Стартап для діджиталізації у сфері розваг

Яку проблему вирішує?

Головна фішка столу — в його поверхні. Вона не тільки сенсорна, а й дуже міцна. Як операційна система використовується Windows 10 IoT Enterprise. Столи забезпечують розумний інтерфейс для користувачів, оптимізують бізнес-процеси ресторану та збирають дані про поведінку й переваги клієнтів. Аналізуючи дані, система дає змогу оптимізувати меню та пропонувати персоналізовані пропозиції відвідувачам.

Prоmetheus

Перша та найбільша українська платформа масових відкритих онлайн-курсів. Проєкт відкриває доступ до якісної освіти всім охочим. Завдяки високій якості контенту вже через 6 місяців на платформі навчалося 70 тисяч осіб, а у 2019-му — понад мільйон унікальних слухачів.

Зараз Prometheus забезпечує доступ до більш ніж ста безкоштовних онлайн-курсів від провідних українських викладачів, експертів і вчених. Також платформа регулярно розміщує найкращі західні онлайн-курси, перекладаючи й адаптуючи їх для українського слухача. Курси з програмування, соціального підприємництва, урбаністики, захисту прав людини, медицини, економіки, здорового харчування, а також цикли курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації для держслужбовців і вчителів стали візитними картками Prometheus.

Reply.io

Успішний український стартап, який обслуговує близько 2500 компаній по всьому світу. Це сервіс для автоматизації В2В комунікацій: особистих імейлів, дзвінків, завдань та взаємодій у соціальних мережах. Популярний серед менеджерів з В2В продажів, тому що звільняє час на закриття угод.

Застосовуючи можливості штучного інтелекту, система сортує відповіді від лідів і вміє прогнозувати ймовірність отримання відповідей, аналізуючи текст листа.

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Листи, відправлені з Reply, виглядають так, ніби були написані кожному одержувачу особисто: вони відправляються з особистого імейл-ящика та не містять HTML-форматування й Unsubscribe посилання. Також, Reply відправляє автоматичний follow-up (повторний лист), якщо людина не відповідає протягом 2-3 днів. Така опція збільшує кількість відповідей, що є одним з найважливіших показників продажів. Працює на базі Microsoft Azure.

Invisible

Україно-американський розробник рішень для бізнесу: CRM, ERP і продуктів для електронного документообігу.

Invisible брала участь у програмі для стартапів Microsoft, де отримала доступ до платформи Microsoft Azure та інструментів розробки. За словами СЕО Влада Воскресенського це дало змогу заощадити сотні тисяч доларів.

Document.Online

Хмарний сервіс електронного документообігу нового покоління. Використовуючи його, компанії повністю відмовляються від паперових носіїв, що дає змогу економити фінансові та людські ресурси, а також оптимізувати бізнес-процеси.

Нині сервісом користуються десятки тисяч компаній, підписуючи понад 700 000 документів щомісяця, а це еквівалентно 7 тоннам паперу. Серед клієнтів такі компанії, як: Kernel, Novus, Велика Кишеня, Puma, Bosch.

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