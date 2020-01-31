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Американський стартап тестує гігантську центрифугу для запуску ракет

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SpinLaunch пропонує новий спосіб запуску ракет / wired

Стартап SpinLaunch вирішив втілити давню ідею: розкручувати ракети в гігантській механічній центрифузі і відправляти їх на навколоземну орбіту за допомогою відцентрової сили.

Компанія SpinLaunch вже готується відкрити першу фабрику, де будуть збирати ракети-носії. Її засновник, підприємець з Кремнієвої долини Джонатан Яні, пояснив журналістам Wired, як буде працювати технологія на основі відцентрової сили.

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Як саме працюватиме технологія запуску ракет

Центрифуга за розмірами більша ніж футбольне поле буде розкручувати ракету приблизно годину, зі швидкістю понад 8000 км/год, а потім запустить її в стратосферу. На кордоні з космосом ракета з вантажем – до 90 кілограмів супутників – увімкне двигун і долетить до орбіти.

Як доказ життєздатності ідеї інженери стартапу вже розкрутили таким чином 5-кілограмовий бовванець і запустили ним в сталеву стіну. Але все-таки між цим тестом і запуском реальної ракети розміром приблизно з позашляховик є істотна різниця.


"Закидання" ракет на орбіту значно здешевить ціну запуску

Засновник стартапу сподівається, що цієї зими SpinLaunch проведе перший суборбітальний запуск з полігону в Нью-Мексико.

Якщо він пройде успішно, то технологія дозволить знизити вартість відправки супутників в космос приблизно в 20 разів.

Однак головна перевага такого підходу – частота запусків. Засновник прогнозує, що центрифуга зможе виконувати до п'яти запусків в день, тоді як для абсолютної більшості компаній і п'ять на місяць – занадто багато.

Ціна запуску

Такий запуск обійдеться в 500 000 доларів. SpinLaunch збирається працювати тільки з тими клієнтами, які відправляють на орбіту десятки або сотні супутників.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос
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