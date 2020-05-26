Apple відкриває представництво в Україні, – ЗМІ

Схоже, в Україні з'явилося офіційне представництво Apple. Компанія вже зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.

Запис про це з'явилася в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців, пише видання AIN.UA.

До теми Інтернет-магазин IKEA офіційно запустили в Україні: можна купувати товари

Дата реєстрації – 15 квітня 2020 року. Як адреса офісу вказано IQ Business Center (вул. Болсуновська, 13-15 у Києві). А директором компанії записаний Роман Гуменюк.

Достовірність

В самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc. Однак, в Apple поки не прокоментували цю інформацію. Чутки про відкриття представництва Apple підтверджують також джерела на ринку.

Apple зареєструвала представництво в Україні / Фото AIN.UA

Інформацію підтвердив і сам Роман Гуменюк. В коментарі tech.liga.net, він сказав, що дійсно очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні. Щоправда, конкретних планів компанії в Україні Гуменюк не назвав. Він наголосив, що через карантинні обмеження та ситуація з коронавірусом, зараз складно будувати плани та робити прогнози.

Чому це важливо

Як розповіло джерело, відкриття юрособи Apple в Україні є дуже важливим. Адже зараз на українському ринку дуже багато “сірої” техніки американської компанії.

Цікаво На ринку смартфонів в 2020 році очікується суттєвий спад: в чому причина

Якщо ж чутки підтвердяться, то компанія зможе офіційно авторизувати кілька інших постачальників легальної продукції в Україну. Також є шанс, що відкриють кілька авторизованих сервісних центрів для підтримки їхніх клієнтів.

При цьому джерело наголосило, що Apple поки не буде сама займатись дистрибуцією техніки в нашій країні, адже це “довгий та складний процес”. Та в будь-якому випадку, юридична присутність – це дуже позитивний сигнал.