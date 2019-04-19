Apple більше не найінноваційніша компанія світу

Компанія Apple знизилася на дві позиції у рейтингу найбільш інноваційних компаній світу від експертів Boston Consulting Group (BCG). Відзначимо, купертінівці утримували лідерство у цьому рейтингу протягом багатьох років.

Як повідомляє видання Mind, очолила список найінноваційніших компаній Google, на другому місці розмістилась Amazon. Обидві компанії інвестують значні кошти в розвиток штучного інтелекту.

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Слід відзначити, під час формування рейтингу експерти досліджували більше 2500 світових компаній. Крім Google, Amazon та Apple, в топ-5 входять Microsoft та Samsung. А замикають десятку Netflix, IBM, Facebook, Tesla та Adidas.

Дослідники відзначають, техногіганти займають перші дев'ять місць в першій десятці, однак топ-50 найінноваційніших компаній більш ніж наполовину складається з "традиційних" підприємств. У звіті йдеться, що безліч компаній з традиційно нецифрових галузей зараз є лідерами у впровадженні штучного інтелекту.

Найбільший потенціал лежить в розробці нових продуктів і послуг, які з часом можуть перерости в основні джерела доходу. Майже половина опитаних стверджує, що 16% і більше продажів здійснюється сьогодні за допомогою штучного інтелекту,

– підкреслив Майкл Рінгель з BCG.

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