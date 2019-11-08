Як виглядатиме операційна система iOS 14: відео

Минуло лише трохи більше місяця після того, як компанія Apple випустила фінальну версію власної операційної системи iOS 13. Проте ентузіасти вже взялися прогнозувати, якою стане наступна ревізія ОС від Apple.

На YouTube вже з'явився відеоролик з реалістичним варіантом інтерфейсу неанонсованої прошивки.

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Що нового з'явиться в iOS 14? Творець ролика передбачає, що з виходом iOS 14 Apple змінить більшість іконок стандартних додатків, дизайн яких перестав розвиватися після релізу iOS 7.

Другою ключовою зміною може стати інтерфейс програми «Телефон», який під час вхідного дзвінка не буде повністю перекривати екран пристрою, а відобразиться у вигляді компактного спливаючого вікна.

Автор концепту впевнений, що Apple інтегрує в нову версію мобільної ОС підтримку анімованих GIF-зображень, реалізує для смартфонів режим багатозадачності Split View і також додасть можливість перетягування файлів за допомогою функції Drag and Drop.

Якою буде iOS 14 – дивіться відео

Крім того, дизайнер прогнозує появу можливості вибору додатків за замовчуванням для різних типів файлів і функції перенесення іконок додатків в будь-яку точку робочого стала без жорсткої прив'язки до сітки.

Дата анонсу iOS 14. Варто відзначити, це відео, лише припущення автора. Якою насправді буде наступна версія мобільної операційної системи Apple, стане відомо лише влітку 2020 року під час заходу WWDC для розробників.

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