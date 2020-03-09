Apple Powerbeats 4: що відомо про нові бездротові навушники

Компанія Apple працює над розробкою нових бездротових навушників. Вони вийдуть в межах лінійки Powerbeats. Тобто, новий девайс має стати наступником попередньої моделі – Apple Powerbeats 3.

Як пише winfuture.de, нові бездротові навушники Apple отримають значно більшу автономність. На одному заряді девайс має працювати до 15 годин.

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Що ще відомо

Як повідомляє джерело, це не повністю бездротові навушники. Як і попередник, нові навушники будуть з'єднані між собою шнурком та триматимуть на шиї.

Також Apple Powerbeats 4 приписують наявність чіпа Apple H1. Таким же оснащена модель Powerbeats Pro.

Джерело повідомило про підтримку швидкої зарядки Fast Fuel, завдяки якій за 5 хвилин навушники зарядяться для того, щоб опрацювати одну годину.

Powerbeats 4 будуть схожі на попередника

Ціна

Інформації про вартість майбутньої новинки поки немає. Однак джерело припускає що ціна Apple Powerbeats 4 не сильно відрізнятиметься від вартості попередника. Зараз Apple Powerbeats 3 можна купити в офіційному магазині Apple за 200 доларів (5 тисяч гривень).

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