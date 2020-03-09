Астробіологи заявили про можливість існування життя на супутнику Сатурна

У Сонячній системі є кілька об'єктів, що становлять підвищену цікавість для наукової спільноти. Один з них Титан – найбільший супутник Сатурна. На думку вчених, є висока ймовірність існування на ньому життя. В одному з останніх досліджень були знайдені потенційні підтвердження цієї теорії.

Титан відрізняється динамічної поверхнею, з сезонними опадами, озерами і морями в полярних регіонах, а також щільною, багатою азотом атмосферою. Ці подібності з Землею змусили багатьох замислитися про можливість там життя, повідомляє spacedaily.

Цікаво: Вчені знайшли нового кандидата на місце темної матерії

Деталі відкриття

Складність полягає в тому, що в ролі рідини на Титані – моря з метану і етану, а температура поверхні – близько -180° C. У пошуках підходящих кандидатів для виживання в подібних умовах була знайдена альтернативна форма клітинної мембрани, що отримала назву "азотосома".

Титан – це захоплююче місце, щоб перевірити наше розуміння меж хімії пребіотиків – хімії, яка передує життю. Які хімічні або, можливо, біологічні структури можуть утворюватися при наявності достатньої кількості часу в таких різних умовах? Пропозиція азотосом була дійсно цікавою,

– розповідають дослідники Корнельського університету.

Єдиним недоліком теорії виявився той факт, що азотосома не здатна формуватися самостійно. Було виявлено, що кожен будівельний блок, який додається до азотосоме, значно збільшує споживання енергії. Тому астробіологи прийшли до висновку, що, хоча азотосоми можуть виживати на Титані, вони не здатні самостійно формуватися в таких умовах. Замість цього акрилонитрил кристалізується в молекулярний лід.

Незважаючи на розчарування, дослідники налаштовані оптимістично, вважаючи, що наблизилися до розуміння життя в світах, схожих на Титан. Також вони вважають, що клітинні мембрани необов'язково необхідні для формування життя, як це відбувається на Землі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно