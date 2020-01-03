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Будівельний матеріал майбутнього створили за прикладом людських кісток

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Технологію сподіваються застосувати у 3D-друці / Purdue University

3D-друк розвивається прискореними темпами. Вже сьогодні деякі будинки будують за допомогою такої технології, і в майбутньому цей метод може стати ще популярнішим. Особливо з новим матеріалом, розробленим групою дослідників з різних університетів. При його створенні фахівці надихалися будовою людських кісток, які виявилися набагато міцнішими, ніж вважалося раніше.

Вчені з Університету Корнелла, Університету Пердью і Університету Кейс Вестерн Резерв виявили, що "промені", також відомі як трабекули, утворюють вертикальні пластинчасті розпірки й горизонтальні стержнепобідні стрижні всередині кістки, підвищуючи тим самим її міцність, повідомляє Engadget.

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Кістки – це будівля. Вони несуть на собі більшу частину навантаження. Ми можемо винести уроки з цих матеріалів, щоб створювати більш надійні матеріали для 3D-друку будівель та інших споруд,
– каже професор Університету Пердью Пабло Заваттьері.

Для перевірки своєї теорії лабораторія Заватєрі надрукувала полімери, що нагадують за будовою трабекулу. В результаті механічної дії з'ясувалося, що чим товстішими є горизонтальні стійки, тим довше полімер здатний витримувати навантаження. Але головне відкриття полягає у тому, що потовщення розпірок не привело до значного збільшення маси полімеру.

Нова технологія 3D – друку на основі будови людських кісток:

Застосування технології

У майбутньому вчені вважають, що створений ними полімер можна використовувати для створення міцних і в той же час легких будівельних матеріалів. Саме вони можуть стати ключем до створення будинків, надрукованих за допомогою 3D-принтерів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно 3D-принтер Здоров'я
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