Canon працює над камерою, що зможе знімати відео 8K

76 Читать новость на русском
Нова камера Canon зможе знімати відео 8K
Нова камера Canon зможе знімати відео 8K / goodfon.ru

В компанії Canon повідомили, що працюють над створенням нової повнокадрової бездзеркальної камери, яка зможе знімати відео з роздільною здатністю 8K.

Про це інформує видання The Verge.

При цьому головний менеджер з планування продуктів Йошиюкі Мізогучі уточнив, що камера з підтримкою 8K вже є в лінійці EOS R-серії.

Читайте також:  5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують

Як відомо, перша EOS R була повнокадровою камерою середнього класу.

"Зараз ми розробляємо кілька камер EOS R, але через відмінності в рівнях бажаних функцій ми, ймовірно, запустимо любительську модель, яка дасть змогу великій групі клієнтів підійти і насолодитися якістю повнокадрового зображення. Не сумнівайтеся, що з'явиться професійна модель, але, можливо, це не буде наступна модель, яку ми представимо", – додав Мізогучі.

Що таке 8K? Це позначення роздільної здатності, що позначає 8 тисяч пікселів. До прикладу, 8K є у 16 разів вищою за роздільну здатність сучасної технології Full HD.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Canon Побутова техніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1453
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
12 січня 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3625
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1405
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 15039
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9615
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3244
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук