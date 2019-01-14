Canon працює над камерою, що зможе знімати відео 8K

В компанії Canon повідомили, що працюють над створенням нової повнокадрової бездзеркальної камери, яка зможе знімати відео з роздільною здатністю 8K.

Про це інформує видання The Verge.

При цьому головний менеджер з планування продуктів Йошиюкі Мізогучі уточнив, що камера з підтримкою 8K вже є в лінійці EOS R-серії.

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Як відомо, перша EOS R була повнокадровою камерою середнього класу.

"Зараз ми розробляємо кілька камер EOS R, але через відмінності в рівнях бажаних функцій ми, ймовірно, запустимо любительську модель, яка дасть змогу великій групі клієнтів підійти і насолодитися якістю повнокадрового зображення. Не сумнівайтеся, що з'явиться професійна модель, але, можливо, це не буде наступна модель, яку ми представимо", – додав Мізогучі.

Що таке 8K? Це позначення роздільної здатності, що позначає 8 тисяч пікселів. До прикладу, 8K є у 16 разів вищою за роздільну здатність сучасної технології Full HD.

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