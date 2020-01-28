Через коронавірус Xiaomi закрила магазини в Китаї

Оскільки кількістю людей, які заразилися коронавірусом в Китаї, сягнула 4 500 осіб, компанія Xiaomi оголосила про готовність співпрацювати із владою для боротьби з епідемією. Для цього компанія перейшла на особливий режим торгівлі та заявила про закриття фірмової мережі магазинів електроніки.

Скільки не працюватимуть магазини

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З 28 січня припиняються продажі в роздрібних точках компанії по всьому Китаю.Передбачається, що магазини знову відкриються 3 лютого. Карантин можуть продовжити – в такому випадку клієнти компанії отримають додаткове повідомлення, повідомляє Gizmochina.

Де купувати товари

У прес-релізі компанія повідомляє не тільки про терміни припинення роботи магазинів, але і пропонує альтернативу пішим прогулянкам за покупками – придбати електроніку та інші товари можна буде на офіційному сайті вендора або через додаток Xiaomi Mall. Доставка здійснюватиметься в звичайному режимі.



Прес-реліз Xiaomi

Якщо покупцям знадобиться сервісне обслуговування, їм пропонується зателефонувати за спеціальним номером.

Зараз через епідемію коронавірусу в Китаї зареєстровані десятки смертей, а 15 міст із загальним населенням в десятки мільйонів людей поміщено на повний або частковий карантин.

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