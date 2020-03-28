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Чому комп'ютерні ігри під час карантину – хороша ідея

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Ігри допоможуть відволіктись / unsplash.com

Під час карантину та в період невизначеності варто присвятити час відеоіграм. Адже комп'ютерні ігри можуть допомогти розслабитися та підняти настрій у такий непростий час.

Про це каже блогер The New York Times Пітер Садерман, передає AIN.UA.

Він зокрема пригадує що востаннє так багато часу за відеоіграми він проводив під час кризи у 2008 році. Тоді він почав жити зі своєю дівчиною. Саме вона йому порадила пограти ігри.

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“Відеоігри допомогли розслабитися, підняти настрій і можливо врятували наші відносини. В цьому році ми відсвяткуємо 10 річницю”. - пише блогер.

Чому ігри – це не марнування часу

Як пояснює журналіст відеоігри можуть бути різними, він пропонує звернути увагу на симулятори. Коли реальний світ недоступний, його симуляція - те, що потрібно. Там є завдання, цільові вказівки, списки справ, проблем і найголовніше – відчуття виконання завдання.

Чим відрізняється карантин від самоізоляції

Чим відрізняється карантин від самоізоляції / 24 Канал

"Ігрові критики давно помітили, що ігри часто схожі на роботу, і далеко не завжди ставили це в плюс. Але в епоху масового безробіття і домашнього ув'язнення, навіть ілюзія може бути краще, ніж нічого", – додає Садерман.

Окрім того, якщо ви самотній та ще й замкнений у дома на карантині, то ігри допоможуть завести друзів або разом виконувати завдання.

Ігри, звичайно, не зможуть замінити реальні подорожі або людей. Зате вони зможуть підтримати нас до того, як все це повернеться в наші життя,
– резюмує автор.

Порада від ВООЗ

Як відомо, зараз більшість країн світу запровадили у себе карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Громадян закликають якомога рідше виходити здому та звести до мінімуму контакти з друзями.

Грати ігри під час карантину рекомендує і Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Щоправда, він також радить приділяти час своїм близьким.

"Подбайте про сусідів, рідних і близьких. Почуття співчуття — теж ліки. Слухайте музику, читайте книги або грайте в ігри", – сказав Гебрейесус.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Техно Новини Техно Ігри
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