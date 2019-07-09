Chrome запустив блокувальника реклами по всьому світу

При переході на сторінку з неякісною рекламою фільтр блокує показ оголошень. При цьому користувач бачить сповіщення про те, що оголошення заблоковано, і може "дозволити показ реклами на цьому сайті". Про це повідомляє Chromium Blog

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Google запровадив блокувальник "дратівливої" та "нав'язливої" реклами у свій браузер після того, як компанія приєдналася до Coalition for Better Ads, ще в лютому 2018-го року. Згідно зі стандартами Коаліції під критерії "нав'язливої" реклами потрапляють 12 типів оголошень.

Яку рекламу блокує Chrome

Для десктопних платформ: спливаючі вікна, відеооголошення зі звуком, банери зі зворотним відліком часу та великі закріплені блоки.

Для мобільних сайтів: рекламу, яка займає більше ніж 30% екрана, спливаючі вікна та анімовані оголошення, повноекранні банери, оголошення зі зворотним відліком, автовідтворення зі звуком, закріплені на сторінці оголошення, а також оголошення з прокруткою.



Яку рекламу блокує Chrome