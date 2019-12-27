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Диспетчер завдань Windows 10 отримає нові функції

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Нові функції з'являться вже після наступного оновлення / Скріншот

Мабуть найпопулярнішим діагностичним інструментом в складі операційних систем Windows є стандартний диспетчер завдань. Як і інші системні програми, він постійно вдосконалюється розробниками Microsoft. В майбутньому великому оновленні ОС користувачів чекають нові корисні функції вже знайомого додатка.

Нові можливості диспетчера завдань Windows

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Першою зміною стане поява у вкладці "Подробиці" колонки, в якій буде зазначатися архітектура того чи іншого процесу – x86, x64 або Arm32. Зараз ця інформація обмежена вказівкою розрядності запущеного процесу (x86 або x64). Нова функціональність імовірно буде додана в диспетчер завдань у другій половині 2020 року.


Диспетчер завдань Windows 10 зможе визначати тип накопичувача

Навесні наступного року у Windows 10 також з'явиться інформація про тип диска (HDD, SSD або інший) в розділі "Продуктивність". Це дозволить швидко ідентифікувати накопичувач в складі ПК. Також операційна система навчиться показувати температуру дискретного графічного адаптера без сторонніх утиліт. Опція буде включена в збірку 20H1.

Інший функціонал

Серед інших нововведень майбутнього апдейта увійдуть функція Cloud Recovery для відновлення системи з хмари, покращений голосовий асистент Cortana й оновлена ​​служба Windows Update. Початок поширення користувальницької версії збірки очікується навесні 2020 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Windows 10 Microsoft
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