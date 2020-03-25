Двоє співробітників SpaceX хворі на Covid-19

Щонайменше двоє співробітників штаб-квартири SpaceX у місті Готорн, США отримали позитивні результати тестів на Covid-19. Усіх, хто мав можливість контактувати з ними – відправили на двотижневий карантин.

Всім іншим співробітникам головного офісу компанії видали маски й рукавички. Крім того їх зобов'язали користуватися одноразовим посудом, повідомляє CNBC з посиланням на власні джерела.

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Хто саме захворів на Covid-19

Один з працівників компанії, який повернувся з відрядження за межами Штатів. Іншим співробітником є медичний куратор SpaceX в одному з медичних центрів Готорна.

Tesla закрила дві фабрики

Тим часом, після кількох днів спроб відтермінувати неминуче компанія Маска, яка виготовляє електромобілі, оголосила, що з 23 березня закриє свої фабрики у Фрімонті, Каліфорнія, і Gigafactory в штаті Нью-Йорк, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу серед тисяч співробітників.

Проте, Ілон Маск збирається використовувати навіть ці обставини на благо компанії. Як зазначає Electrek, компанія планує за час простою залучити невеликий штат співробітників, щоб модернізувати виробничі лінії.

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