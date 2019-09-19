DxOMark змінила критерії оцінювання камер смартфонів: деталі

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DxOMark змінила критерії оцінювання камер смартфонів
DxOMark змінила критерії оцінювання камер смартфонів / unsplash

У зв'язку з появою великого асортименту камер смартфонів із трьома та більше модулями, спеціалісти фотолабораторії DxOMark придумали новий спосіб оцінки якості зйомки. За допомогою спеціального алгоритму складатимуться рейтинги нових учасників тестування.

Як оцінювались камери смартфонів раніше? Класичне тестування DxOMark за допомогою комп'ютерних алгоритмів оцінює якість фотозйомки конкретного пристрою за такими параметрами: передача кольору, експозиція, рівень шуму, деталізація, відблиски, повідомляє Tech Crunch.

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Нові критерії оцінки. Тепер же випробування будуть включати ще кілька нових тестів: якість зйомки з урахуванням максимального кута охоплення зображення, а також зйомка в умовах вкрай низької освітленості для оцінки алгоритму роботи "нічних режимів", які стали включати виробники смартфонів в штатне програмне забезпечення флагманів.

DxOMark
Приклад оцінювання фото DxOMark

Якість ширококутних фотографій оцінюватимуть за наступними критеріями: рівень спотворення, деталізація по всьому кадру, хроматична аберація – всі ці деталі не так просто виправити при подальшій ретуші.

Як це вплине на смартфони? Нові смартфони, яким належить взяти участь в тестах DxOMark, чекає серйозне випробування. Думка фахівців цієї компанії визнається в усьому світі, і поява додаткових оціночних факторів для флагманських пристроїв може стати критичною.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно
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