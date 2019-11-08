Експерти назвали найкрасивіший китайський смартфон

Китайський виробник Meizu заявив, що дизайн його флагманського смартфона Meizu 16s Pro визнали найкращим серед китайських брендів у 2019 році.

Про це сказано на сторінці компанії у Facebook.

Як сказано у повідомленні, Meizu 16s Pro отримав премію 2019 CMC Swan Award (China Mobile Competition).

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Чим цікавий Meizu 16s Pro? Цей смартфон отримав безрамковий дизайн – екран займає 91,53% всієї передньої панелі. Він отримав Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 1080х2232 пікселів. Сканер відбитків пальців mTouch вбудований в екран.

Серцем пристрою став чіпсет SoC Snapdragon 855 Plus. Об'єм оперативної пам'яті тут на 6 або 8 ГБ. Флеш-пам'яті передбачено 128 до 256 ГБ. Основна камера потрійна з модулями на 48, 20 і 16 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Ціна. Meizu 16s Pro на китайському ринку стартує від 2 699 юанів (376 доларів або 9 400 гривень). На українському ринку модель знайти складно. Деякі магазини пропонують його за 14 тисяч гривень.

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