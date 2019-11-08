Експерти протестували камери iPhone Pro Max

283 Читать новость на русском
iPhone Pro Max пройшов тест на камери
iPhone Pro Max пройшов тест на камери / www.cnet.com

Топовий смартфон від Apple потрапив на тестування до фахівців DxOMark (один із найавторитетніших ресурсів з тестування камер). Експерти поставили камерофон на 3 сходинку у цьому рейтингу.

Як пише keddr.com, у тесті експерти обрали модель iPhone Pro Max зі встановленою iOS 13.2. Тож камера має підтримувати технологію Deep Fusion.

Цікаво: Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24

Плюси

Експерти DxOMark відзначили в iPhone широкий динамічний діапазон і акуратний вибір експозиції в більшості ситуацій. Також високу оцінку отримала деталізація в різних умовах, швидке автофокусування і вражаючу стабілізацію відео.

Окрім того, фахівці відзначили, що кількість видимого шуму на зображеннях помітно зменшилася в порівнянні з фотографіями, знятими на iPhone XS.

Мінуси

А от недоліком експерти назвали наявність видимого шуму при будь-якому освітленні. Також не сподобались аналітикам вигляд деталей при зйомці зі спалахом і при зйомці з великим зумом. Також вони зауважили недолік деталей і шум при зйомці на ширококутну камеру.

iPhone Pro Max

iPhone Pro Max віддали 3 сходинку

Також розкритикували фахівці нестабільний баланс білого при зйомці відео всередині приміщення.

В результаті, експерти DxOMark поставила iPhone 11 Pro Max 124 бали за фотозйомку і 102 бали за відеозйомку.

Як відомо, лідером рейтингу є Huawei Mate 30 Pro. Він отримав у цих тестах 132/100 балів відповідно. А на другому місці новий Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition з показником – 130/102 бали.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу
8 листопада
4352
Теги: Техно Смартфони iPhone 11 Apple iPhone Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Asus ZenFone 6: смартфон з унікальною камерою вже в Україні – ціна
8 листопада 19:09 Asus ZenFone 6: смартфон з унікальною камерою вже в Україні – ціна
Ірина Полицька 870
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
8 листопада 16:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 1517
Інновації це просто: 3 приклади з історії
7 листопада 22:03 Інновації це просто: 3 приклади з історії
149
10 корисних девайсів з Aliexpress
7 листопада 16:50 10 корисних девайсів з Aliexpress
Анастасія Можаровська 1610
Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень
7 листопада 10:01 Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень
Ірина Полицька 5795
Новини
Більше новин
Залиште відгук