Експерти протестували камери iPhone Pro Max

Топовий смартфон від Apple потрапив на тестування до фахівців DxOMark (один із найавторитетніших ресурсів з тестування камер). Експерти поставили камерофон на 3 сходинку у цьому рейтингу.

Як пише keddr.com, у тесті експерти обрали модель iPhone Pro Max зі встановленою iOS 13.2. Тож камера має підтримувати технологію Deep Fusion.

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Плюси

Експерти DxOMark відзначили в iPhone широкий динамічний діапазон і акуратний вибір експозиції в більшості ситуацій. Також високу оцінку отримала деталізація в різних умовах, швидке автофокусування і вражаючу стабілізацію відео.

Окрім того, фахівці відзначили, що кількість видимого шуму на зображеннях помітно зменшилася в порівнянні з фотографіями, знятими на iPhone XS.

Мінуси

А от недоліком експерти назвали наявність видимого шуму при будь-якому освітленні. Також не сподобались аналітикам вигляд деталей при зйомці зі спалахом і при зйомці з великим зумом. Також вони зауважили недолік деталей і шум при зйомці на ширококутну камеру.

iPhone Pro Max віддали 3 сходинку

Також розкритикували фахівці нестабільний баланс білого при зйомці відео всередині приміщення.

В результаті, експерти DxOMark поставила iPhone 11 Pro Max 124 бали за фотозйомку і 102 бали за відеозйомку.

Як відомо, лідером рейтингу є Huawei Mate 30 Pro. Він отримав у цих тестах 132/100 балів відповідно. А на другому місці новий Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition з показником – 130/102 бали.

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