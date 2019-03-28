Electronic Arts скорочує штат та закриває два підрозділи: причини

Генеральний директор компанії Electronic Arts Ендрю Уїлсон опублікував офіційний лист, в якому розповів про оптимізацію чисельності персоналу. На його думку, для того, аби компанія могла успішно існувати їй потрібно постійно змінюватися та розвиватися.

Скільки людей звільнять та які офіси закриють? Як повідомляє Overclockers, на даному етапі під змінами розглядають звільнення 350 співробітників (з близько 9 тисяч або 4% від загальної кількості) і закриття офісів в Японії та Росії. В першу чергу скорочення торкнуться співробітників рекламних і маркетингових відділів.

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Як стверджує джерело, для працівників Electronic Arts дана новина не стала сюрпризом. Компанія вже деякий час не набирає новий персонал в зазначені відділи, а люди чекали реорганізації як мінімум з жовтня минулого року.

Інші гучні скорочення. Проте, керівники EA обіцяють зробити процес максимально м'яким і по можливості пропонувати місця в інших підрозділах. Що характерно, в цьому році про скорочення персоналу вже оголосили Activision Blizzard, ArenaNet і CD Projekt.

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