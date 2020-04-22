Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія

Мінцифри презентувало цифрові ID картки та закордонні паспорти в додатку Дія. Електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документу. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.

Презентація пройшла в режимі онлайн за допомогою додатку Zoom.

Детальніше про Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити

Послуги онлайн

Під час презентації президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи програми Держава в смартфоні: Дія від моменту її запуску та наголосив на тому, що головним завданням є реалізувати можливість взаємодії будь-якого громадянина з державою онлайн. Тобто в результаті всі послуги, які українці отримують від держави повинні перейти в онлайн та надаватися через додаток Дія та платформу на веб-порталі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що попри короткий час з дня запуску порталу Дія, зараз українці вже можуть скористатися низкою послуг, які розподілені за розділами. Він додав, що до кінця року планується перевести в онлайн ще щонайменше 50 послуг.

Шмигаль також зауважив, що українці стали значно частіше користуватися послугами онлайн. Зокрема 173 809 українців скористалися порталом Дія та пройшли курс Дія – цифрова освіта. Прем'єр наголосив, що кінцевою метою є перевести 100% послуг в онлайн до 2024 року та подолати корупцію, зробивши її неможливою при отриманні послуг від держави.

Скільки електронних документів вже доступно

Наразі в додатку доступно 4 356 920 ID-карток, які були оформлені громадянами раніше.

Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів вже доступні для використання в додатку.

Як отримати електронні документи:

Якщо у вас вже є ID-картка та біометричний закордонний паспорт, все що потрібно, просто завантажити додаток Дія та зареєструватися в ньому зручним способом. Як це зробити детально описано в нашому матеріалі.

Якщо ваші документи опрацьовані, ви зможете побачити їх у переліку доступних документів в додатку.

Для тих, хто вже користується додатком Дія потрібно просто оновити додаток в офіційному магазині Android та Apple.

Де можна використовувати е-паспорт

Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.

Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом

Під час медичного обслуговування та банківських операцій

Для отримання адміністративних послуг

На пошті, під час отримання посилок, листів

Для покупки алкоголю чи тютюну

Як бути з довідкою про реєстрацію

Наразі її все ж доведеться носити з собою власникам ID-карток та користувачам додатку Дія. Втім у Мінцифрі вже повідомили, що працюють над вирішенням цього питання. Цілком можливо, що зовсім скоро українці зможуть підтверджувати дані реєстрації за допомогою додатка.

Безпека документів

Михайло Федоров зазначив, що спільно з компанією EPAM розроблена передова система на базі QR-кодів, яка дозволяє практично кожній особі перевірити дійсність електронного документа іншої людини завдяки додатку Дія.

Запис презентації е-паспорту в додатку Дія:

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

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