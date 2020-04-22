Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія
Мінцифри презентувало цифрові ID картки та закордонні паспорти в додатку Дія. Електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документу. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.
Презентація пройшла в режимі онлайн за допомогою додатку Zoom.
Детальніше про Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
Послуги онлайн
Під час презентації президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи програми Держава в смартфоні: Дія від моменту її запуску та наголосив на тому, що головним завданням є реалізувати можливість взаємодії будь-якого громадянина з державою онлайн. Тобто в результаті всі послуги, які українці отримують від держави повинні перейти в онлайн та надаватися через додаток Дія та платформу на веб-порталі.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що попри короткий час з дня запуску порталу Дія, зараз українці вже можуть скористатися низкою послуг, які розподілені за розділами. Він додав, що до кінця року планується перевести в онлайн ще щонайменше 50 послуг.
Шмигаль також зауважив, що українці стали значно частіше користуватися послугами онлайн. Зокрема 173 809 українців скористалися порталом Дія та пройшли курс Дія – цифрова освіта. Прем'єр наголосив, що кінцевою метою є перевести 100% послуг в онлайн до 2024 року та подолати корупцію, зробивши її неможливою при отриманні послуг від держави.
Скільки електронних документів вже доступно
Наразі в додатку доступно 4 356 920 ID-карток, які були оформлені громадянами раніше.
Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів вже доступні для використання в додатку.
Як отримати електронні документи:
Якщо у вас вже є ID-картка та біометричний закордонний паспорт, все що потрібно, просто завантажити додаток Дія та зареєструватися в ньому зручним способом. Як це зробити детально описано в нашому матеріалі.
Якщо ваші документи опрацьовані, ви зможете побачити їх у переліку доступних документів в додатку.
Для тих, хто вже користується додатком Дія потрібно просто оновити додаток в офіційному магазині Android та Apple.
Де можна використовувати е-паспорт
- Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.
- Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
- Під час медичного обслуговування та банківських операцій
- Для отримання адміністративних послуг
- На пошті, під час отримання посилок, листів
- Для покупки алкоголю чи тютюну
Як бути з довідкою про реєстрацію
Наразі її все ж доведеться носити з собою власникам ID-карток та користувачам додатку Дія. Втім у Мінцифрі вже повідомили, що працюють над вирішенням цього питання. Цілком можливо, що зовсім скоро українці зможуть підтверджувати дані реєстрації за допомогою додатка.
Безпека документів
Михайло Федоров зазначив, що спільно з компанією EPAM розроблена передова система на базі QR-кодів, яка дозволяє практично кожній особі перевірити дійсність електронного документа іншої людини завдяки додатку Дія.
Запис презентації е-паспорту в додатку Дія:
Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.
В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
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