Електронний студентський з'явиться вже наступного року

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Е-студентський з'явиться вже наступного року / unsplash

У Міністерстві цифрової трансформації України вирішили суттєво полегшити життя студентам та запровадити електронний студентський. Запевняють, що він стане доступним вже у 2020 році.

Така ініціатива стала можливою завдяки затвердженій Урядом постанові "Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків".

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Е-студентський з'явиться у додатку "Дія", що виступає базовою платформою програми "Держава у смартфоні".

Як відбуватиметься впровадження е-студентського

  • Оцифрування квитків відбуватиметься за згоди особи на використання даних, зокрема персональних, що містяться в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
  • Е-квиток формуватиметься автоматично за умови наявності усіх необхідних відомостей про студентський/учнівський квиток державного зразка в Реєстрі ЄДЕБО та міститиме унікальний електронний ідентифікатор – QR-код.
  • Перевірка достовірності е-квитка відбуватиметься за допомогою технічних засобів без додаткового пред’явлення документа, що посвідчує особу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Освіта Новини Техно Техно Міністерство цифрової трансформації Ґаджети Держава у смартфоні Студенти
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