Електронний студентський з'явиться вже наступного року
У Міністерстві цифрової трансформації України вирішили суттєво полегшити життя студентам та запровадити електронний студентський. Запевняють, що він стане доступним вже у 2020 році.
Така ініціатива стала можливою завдяки затвердженій Урядом постанові "Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків".
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Е-студентський з'явиться у додатку "Дія", що виступає базовою платформою програми "Держава у смартфоні".
Як відбуватиметься впровадження е-студентського
- Оцифрування квитків відбуватиметься за згоди особи на використання даних, зокрема персональних, що містяться в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
- Е-квиток формуватиметься автоматично за умови наявності усіх необхідних відомостей про студентський/учнівський квиток державного зразка в Реєстрі ЄДЕБО та міститиме унікальний електронний ідентифікатор – QR-код.
- Перевірка достовірності е-квитка відбуватиметься за допомогою технічних засобів без додаткового пред’явлення документа, що посвідчує особу.
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