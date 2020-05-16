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Facebook – відстій: Ілон Маск відповів на критику з боку розробників штучного інтелекту

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Ілон Маск
Ілон Маск / AP

Фахівці з розробки нейронних мереж не раз заявляли, що Ілон Маск некоректно розповідає про ШІ-технології, порівнюючи їх з ядерною зброєю, і свідомо надає негативний образ всій галузі, що не відповідає дійсності. Більшість таких заяв були анонімними, але цього разу з критикою на адресу поглядів мільярдера відкрито виступив глава ШІ-відділу Facebook Жером Песенті.

Реакція засновника Tesla і SpaceX не забарилася. Маск відповів Песенті у своєму твітері.

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Суперечка глави ШІ-відділу Facebook та Маска

Песенті заявив, що Маск не має жодного поняття, що він говорить про штучний інтелект, оскільки такого поняття як "штучний інтелект здатний усвідомити себе" (AGI) немає, а розробки Facebook і близько не відповідають людському розуму.

AGI – безглуздий концепт, і про нього не потрібно навіть говорити. Маск же публічно говорить, що він з'явиться "дуже скоро". Є багато ризиків з приводу ШІ, але він говорить про помилкові (на кшталт повстання машин), відволікаючи нас від реальних проблем,
– заявив Песенті в своєму блозі.

Пост викликав жваву реакцію читачів в Twitter, а незабаром до обговорення приєднався і сам Ілон Маск. Згадавши Жерома Песенті, він написав всього два слова: "Facebook – відстій".


Маск відповів коротко та безапеляційно

На цьому діалог і закінчився. Раніше ексцентричний бізнесмен неодноразово підкреслював своє негативне ставлення до соціальної мережі, закликаючи користувачів видалити аккаунти з сервісу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ілон Маск Facebook Штучний інтелект
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