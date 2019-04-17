Facebook готує кардинальні зміни свого додатку

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Facebook готує зміни в додатку
Facebook готує зміни в додатку / unsplash.com

Соціальна мережа Facebook готує редизайн свого мобільного додатку. Розробники хочуть об’єднати новинну стрічку та "історії".

Як пише видання The Verge, наразі Facebook тестує інтерфейс з горизонтальною стрічкою новин.

Цей новий інтерфейс виявив дослідник додатків Джейн Манчун Вонг. Він знайшов інтерфейс в Android версії програми Facebook.

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Наразі Facebook Stories та стрічка новин розміщені поруч, але є різними інтерфейси в основному додатку Facebook. Ви можете прокрутити вниз, щоб побачити стрічку новин, або торкнутися однієї з карток у верхній частині програми, щоб почати прокручувати історії.

При цьому в оновленому інтерфейсі Stories та News Feed відображаються як частина одного інтерфейсу.

Коли побачимо оновлення. У компанії Facebook підтвердили, що тестують прототип нового інтерфейсу. Однак, розробка наразі перебуває в режимі внутрішнього тестування. Продукт ще не готовий для тестування користувачами, адже інженери ще мають провести ряд додаткових досліджень. Тож очевидно, що найближчим часом оновлення не буде.

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Теги: Додатки Facebook Новини Техно Техно Інтернет
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